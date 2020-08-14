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Ex-BBB Gabi Martins se infecta com coronavírus e cancela live

Cantora iria se apresentar na web nesta quinta (13), mas acabou cancelando o show virtual após testar positivo para a Covid-19
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 ago 2020 às 08:18

Publicado em 14 de Agosto de 2020 às 08:18

A ex-BBB e cantora Gabi Martins
A ex-BBB e cantora Gabi Martins Crédito: Reprodução/Instagram @gabimartins
A ex-BBB Gabi Martins é mais uma na lista das celebridades que foram infectadas pelo novo coronavírus. A ex-sister testou positivo para a doença, segundo a Quem, e tinha live marcada para esta quinta (13), mas decidiu cancelar a apresentação. 
"Meus amores, a live terá que ser adiada, assim que a Gabi estiver melhor ela irá remarcar e avisaremos a todos vocês", escreveu a equipe da loira no Twitter. 

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E completaram: "Meus amores, a Gabi já foi medicada e está se cuidando, logo estará bem e aqui junto com vocês distribuindo amor, nesse momento pedimos que todos emanem energia positiva e orações pra que logo ela se recupere, obrigada pela preocupação de todos, vocês são incríveis". 

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