Ex-BBB Gabi Martins se infecta com coronavírus e cancela live

"Meus amores, a live terá que ser adiada, assim que a Gabi estiver melhor ela irá remarcar e avisaremos a todos vocês", escreveu a equipe da loira no Twitter.

E completaram: "Meus amores, a Gabi já foi medicada e está se cuidando, logo estará bem e aqui junto com vocês distribuindo amor, nesse momento pedimos que todos emanem energia positiva e orações pra que logo ela se recupere, obrigada pela preocupação de todos, vocês são incríveis".