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Joelma é diagnosticada com Covid após exames de rotina

Cantora apresentou sinais leves do novo coronavírus e irá descansar, mas promete novidade para os fãs no dia 20 de agosto

Publicado em 14 de Agosto de 2020 às 07:52

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 ago 2020 às 07:52
A cantora Joelma
A cantora Joelma Crédito: Reprodução/Instagram @joelmaareal
A cantora Joelma, 46, é mais uma artista que foi diagnosticada com o novo coronavírus. Segundo sua assessoria, a descoberta foi durante uma bateria de exames de rotina, e ela apresentou apenas sintomas leves da doença.
"Ela ficou isolada se tratando e, atualmente, encontra-se muito bem e totalmente recuperada na sua casa de São Paulo", afirmou a assessoria em nota. A cantora agradeceu a preocupação e o amor de seus fãs e disse que está "vivíssima".
Joelma também tirou alguns dias de férias, mas promete voltar com novidades a partir do dia 20 de agosto. Segundo sua assessoria, serão projetos publicitários, divulgação do DVD de 25 anos, que acabou de lançar, e muitas surpresas pros fãs".

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A cantora gravou o DVD especial no final de 2019, em Goiânia, com a expectativa de divulgá-lo em abril deste ano. Com o avanço da pandemia do novo coronavírus, porém, ela teve que adiar o lançamento do projeto, que conta com a participação de Xand Avião, Lauana Prado e Ludmila Ferber.

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