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Drake Bell, de 'Drake e Josh', nega ter abusado e agredido a ex-namorada após acusações

Melissa Lingafelt afirma que sofreu violência doméstica do ator

Publicado em 13 de Agosto de 2020 às 18:12

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 ago 2020 às 18:12
O ator Drake Bell
O ator Drake Bell Crédito: Instagram/drakebell
Drake Bell, 34, negou ter abusado da sua ex-namorada Melissa Lingafelt, após a mesma alegar que sofreu diversas agressões físicas e mentais do ator, que ficou conhecido com a série de sucesso "Drake e Josh", da Nickelodeon.
Lingafelt usou a sua conta no TikTok para compartilhar sua vivência ao lado de Bell. O vídeo foi publicado nesta quarta-feira (12) e desde então, o assunto está dando o que falar entre os internautas e fãs do artista. No vídeo, ela explica que os episódios aconteceram há mais de dez anos, quando ela tinha 16 anos de idade e eles namoravam.
"Em apenas um ano o abuso verbal começou. E quando digo abuso verbal, imagine o pior tipo de abuso verbal que você consegue imaginar, foi isso que eu recebi. Em seguida, se tornou físico (...) No auge disso, ele [me arrastou] escada abaixo da nossa casa", afirmou Lingafelt.
Drake Bell respondeu à revista Variety sobre as acusações, que segundo ele, são falsas. "Eu nunca abusei da minha ex-namorada ou fiz outras coisas que Melissa falsamente alegou em seu vídeo TikTok", disse ele.

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"Quando nosso relacionamento acabou -há mais de uma década- nós, infelizmente nos xingamos, falamos coisas terríveis um ao outro mas foi apenas isso", afirmou o músico. Bell também contou que chegou a fornecer apoio financeiro à ex-namorada no ano passado.
"Não sei se esse comportamento dela é alguma forma equivocada de ganhar mais dinheiro ou atenção, mas não posso e não permitirei que essas alegações ofensivas e difamatórias fiquem sem contestação ", completou.
Essa não é a primeira vez que o nome de Drake Bell se envolve em polêmica. Ele chegou a ser preso duas vezes, sendo a mais recente em 2016, quando foi flagrado dirigindo alcoolizado e em alta velocidade em Las Vegas. Em 2009 o ator foi preso pelo mesmo delito em San Diego, Califórnia.

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