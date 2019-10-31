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Polêmica

Caso de assédio contra Kevin Spacey é cancelado após acusador morrer

Massagista, que não teve sua identidade revelada, morreu vítima de um câncer, em setembro deste ano

Publicado em 30 de Outubro de 2019 às 21:34

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 out 2019 às 21:34
Kevin Spacey como Frank Underwood, em "House of Cards" Crédito: Divulgação/Netflix
O caso de assédio sexual contra Kevin Spacey, denunciado por um massagista no ano passado, foi cancelado, em Los Angeles, após a morte do acusador. De acordo com informações da Variety, o homem, que não teve sua identidade revelada, morreu vítima de um câncer, em setembro deste ano.
O massoterapeuta alegou que o ator tentou beijá-lo e o forçou a agarrar seus órgãos genitais durante uma sessão em Malibu, na Califórnia, em outubro de 2016. O advogado do acusador entrou com uma ação contra Spacey em setembro de 2018.

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Desde então, a promotoria local analisou o assunto e não tomou uma decisão sobre a instauração de acusações até o momento da morte do massoterapeuta. Nesta terça-feira (29), Christina Buckley, vice-chefe da unidade de crimes sexuais local, desistiu formalmente do caso.
"Durante a investigação, a vítima faleceu. As alegações de agressão sexual não podem ser provadas sem a participação da vítima", escreveu no relatório.

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