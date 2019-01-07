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JUSTIÇA

Kevin Spacey se diz inocente de acusação de abuso sexual em Massachusetts

Ator, que enfrenta denúncias similares em Los Angeles e Londres, depôs nesta segunda (7) à Justiça

Publicado em 07 de Janeiro de 2019 às 20:27

Publicado em 

07 jan 2019 às 20:27
08/11/2018 - Kevin Spacey em 'House of Cards' Crédito: David Giesbrecht / Netflix / Divulgação
Em depoimento ao Tribunal de Massachusetts nesta segunda (7), o ator Kevin Spacey negou a acusação de que teria abusado de um rapaz de 18 anos em um bar na cidade de Nantucket.
Spacey enfrentou no ano passado mais de uma dezena de acusações de assédio sexual. A denúncia que ele responde agora foi feita pela jornalista televisivo Hearther Unruh no ano passado. O acusador disse que o ator-protagonista da série "House of Cards", da Netflix, teria praticado o abuso em julho de 2016, ao tentar colocar a mão dentro da calça da suposta vítima.
Segundo a imprensa norte-americana, os advogados de Spacey declararam que o mesmo ato teria sido consensual. Eles estavam bebendo juntos no bar. A Justiça americana anunciou que tem posse de um vídeo que mostra a situação.
Desde que enfrenta as diversas acusações, Spacey ficou ausente de produções para TV e cinema. A última temporada de "House of Cards" estreou no fim do ano passado na Netflix sem sua participação.

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