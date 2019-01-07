Kevin Spacey se diz inocente de acusação de abuso sexual em Massachusetts

08/11/2018 - Kevin Spacey em 'House of Cards' Crédito: David Giesbrecht / Netflix / Divulgação

Em depoimento ao Tribunal de Massachusetts nesta segunda (7), o ator Kevin Spacey negou a acusação de que teria abusado de um rapaz de 18 anos em um bar na cidade de Nantucket.

Spacey enfrentou no ano passado mais de uma dezena de acusações de assédio sexual. A denúncia que ele responde agora foi feita pela jornalista televisivo Hearther Unruh no ano passado. O acusador disse que o ator-protagonista da série "House of Cards", da Netflix, teria praticado o abuso em julho de 2016, ao tentar colocar a mão dentro da calça da suposta vítima.

Segundo a imprensa norte-americana, os advogados de Spacey declararam que o mesmo ato teria sido consensual. Eles estavam bebendo juntos no bar. A Justiça americana anunciou que tem posse de um vídeo que mostra a situação.