Polícia diz ter vídeo de Kevin Spacey abusando sexualmente de jovem

Crédito: Reprodução/Instagram @kevinspacey

A polícia do estado americano de Massachusetts afirma ter provas em vídeo do abuso sexual que o ator Kevin Spacey teria cometido contra um rapaz de 18 anos, em 2016. A notícia foi divulgada nesta quinta (27) pela revista The Hollywood Reporter e outros veículos de imprensa do país.

De acordo com as autoridades, as imagens mostram Spacey apalpando o jovem e serão usadas como prova na denúncia apresentada à Justiça. A suposta vítima, que trabalhava em um bar quando encontrou o ator, teria filmado o abuso e enviado à namorada pelo aplicativo Snapchat.

Os advogados do artista, contudo, disseram ao jornal The Boston Globe que o vídeo mostra uma pessoa tocando a camisa de outra e que não exibe nada de ilegal.

O rapaz é filho de uma jornalista e âncora de TV que, em 2017, tornou pública a denúncia contra Spacey. Ela acusa o ator de pagar bebidas alcoólicas para seu filho quando ele tinha 18 anos -a idade mínima para beber em Massachussets é 21.

"Em julho de 2016, o ator Kevin Spacey abusou sexualmente do meu filho. Aconteceu à noite em um bar. Meu filho tinha 18 anos. Ele disse para Spacey que tinha idade legal para beber. Ainda que ele tivesse mais de 21 anos, Kevin Spacey não tinha direito de atacá-lo sexualmente", disse a jornalista na ocasião.

"Spacey pagou 'drinque após drinque' para meu filho. Quando meu filho estava bêbado, Spacey colocou a mão dentro da calça do meu filho e segurou sua genitália. Não houve consentimento. Foi um ato criminoso. Meu filho tentou se mover, Spacey continuou. Depois, foi ao banheiro e meu filho correu o mais rápido que pôde até a casa da avó dele."

No dia 24 de dezembro, após a notícia de que a acusação da jornalista se transformaria em uma denúncia formal, Spacey publicou um vídeo na internet no qual encarna o personagem Frank Underwood, da série "House of Cards". "Se eu não paguei o preço por coisas que nós dois sabemos que eu fiz, eu certamente não pagarei o preço pelo que eu não fiz", diz ele no vídeo.