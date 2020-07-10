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Polêmica

Baixista do Simple Plain deixa a banda e se desculpa após acusações de assédio

David Desrosiers anunciou que vai procurar ajuda profissional
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 jul 2020 às 17:01

Publicado em 10 de Julho de 2020 às 17:01

O baixista David Desrosiers anunciou sua saída da banda Simple Plain após ser acusado de assédio sexual nas redes sociais. Em nota, o músico disse que vai "procurar ajuda profissional para me educar e agir apropriadamente no futuro."
David Desrosiers, músico Crédito: Reprodução/Instagram
No comunicado publicado em seu Instagram, Desrosiers disse que declarações públicas feitas recentemente mostraram a ele que algumas de suas interações com mulheres podem ter causado danos, e afirmou que lamenta por isso.
A banda também postou em suas redes sociais uma nota se desculpando às mulheres atingidas pelos atos do baixista. "Lamentamos também por todos os nossos fãs que estão desapontados com esta situação lamentável", afirmou.

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Ainda no comunicado, o Simple Plain afirmou que o grupo vai tirar um tempo para descansar, refletir e implementar diretrizes para evitar situações como esta".

DISTÂNCIA

Desrosiers já tinha se afastado por alguns meses da banda, entre 2017 e 2018, mas para tratar uma depressão. Dessa vez, ele foi acusado por uma jovem, através da página no Instagram Victims Voices Montreal, de ameaça e abuso.
Em seu relato, a jovem afirma que fez sexo consensual com o músico, mas que ele começou a convidar amigos para festas com sexo em grupo, que ela não queria participar. Ela também afirma que foi ameaçada por ele.
"Ele escolhe sua vítima entre as fãs da banda, pois elas são silenciosas e acreditam que a maneira como ele as trata é normal. Existem dezenas de garotas que ele tratou assim, que têm medo de falar porque ele está em uma banda grande."

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