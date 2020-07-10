Fábio Assunção diz que quarentena afastou depressão

O ator Fábio Assunção Crédito: Reprodução Instagram

O ator Fábio Assunção, 48, diz estar 100% na quarentena. O artista diz ter usado esse tempo fora dos holofotes para estudar e se encontrar. De acordo com ele, não há como ter depressão neste momento.

"Não fiquei deprimindo. Comecei a estudar italiano, continuei com minhas aulas de inglês e estou aprendendo até iorubá (língua africana). Estou buscando o conhecimento. A quarentena me abriu um caminho espiritual maravilhoso", disse ele em live com o Canal Brasil.

Com 30 anos de atuações, Fábio diz que envelhecer tem sido prazeroso. "A velhice por um lado é um grande mérito, deveria ser vista como um presente. Eu poderia pintar o cabelo para parecer cinco anos mais jovem, mas me sinto bem assim", disse ele, que atualmente exibe cabelos grisalhos e raspados.

Assunção se prepara para viver um personagem em quatro gerações na série "Fim". As gravações foram postergadas por conta da pandemia e só voltarão em março de 2021. Ele já perdeu 27 kg e agora está com o físico em dia.