Fábio Assunção diz que quarentena afastou depressão

O ator Fábio Assunção, 48, diz estar 100% na quarentena. O artista diz ter usado esse tempo fora dos holofotes para estudar e se encontrar. De acordo com ele, não há como ter depressão neste momento.
"Não fiquei deprimindo. Comecei a estudar italiano, continuei com minhas aulas de inglês e estou aprendendo até iorubá (língua africana). Estou buscando o conhecimento. A quarentena me abriu um caminho espiritual maravilhoso", disse ele em live com o Canal Brasil.
Com 30 anos de atuações, Fábio diz que envelhecer tem sido prazeroso. "A velhice por um lado é um grande mérito, deveria ser vista como um presente. Eu poderia pintar o cabelo para parecer cinco anos mais jovem, mas me sinto bem assim", disse ele, que atualmente exibe cabelos grisalhos e raspados.
Assunção se prepara para viver um personagem em quatro gerações na série "Fim". As gravações foram postergadas por conta da pandemia e só voltarão em março de 2021. Ele já perdeu 27 kg e agora está com o físico em dia.
O ator está atualmente no ar em "Totalmente Demais" e adora se ver. "Eu amo essa novela. O fato de ser uma fábula é uma grande homenagem ao cinema. O que sei é que agora ela tem feito mais sucesso do que na época. Os ganchos são muito bons. Eu adorava dar uma de canastrão. Meus filhos estão vendo a novela e amam. Sempre que eu posso eu revejo."