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Ator da Globo

Fábio Assunção diz que quarentena afastou depressão

Assunção se prepara para viver um personagem em quatro gerações na série 'Fim'. As gravações foram postergadas por conta da pandemia e só voltarão em março de 2021

Publicado em 10 de Julho de 2020 às 16:31

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 jul 2020 às 16:31
Fábio Assunção
O ator Fábio Assunção Crédito: Reprodução Instagram
O ator Fábio Assunção, 48, diz estar 100% na quarentena. O artista diz ter usado esse tempo fora dos holofotes para estudar e se encontrar. De acordo com ele, não há como ter depressão neste momento.
"Não fiquei deprimindo. Comecei a estudar italiano, continuei com minhas aulas de inglês e estou aprendendo até iorubá (língua africana). Estou buscando o conhecimento. A quarentena me abriu um caminho espiritual maravilhoso", disse ele em live com o Canal Brasil.
Com 30 anos de atuações, Fábio diz que envelhecer tem sido prazeroso. "A velhice por um lado é um grande mérito, deveria ser vista como um presente. Eu poderia pintar o cabelo para parecer cinco anos mais jovem, mas me sinto bem assim", disse ele, que atualmente exibe cabelos grisalhos e raspados.
Assunção se prepara para viver um personagem em quatro gerações na série "Fim". As gravações foram postergadas por conta da pandemia e só voltarão em março de 2021. Ele já perdeu 27 kg e agora está com o físico em dia.
O ator está atualmente no ar em "Totalmente Demais" e adora se ver. "Eu amo essa novela. O fato de ser uma fábula é uma grande homenagem ao cinema. O que sei é que agora ela tem feito mais sucesso do que na época. Os ganchos são muito bons. Eu adorava dar uma de canastrão. Meus filhos estão vendo a novela e amam. Sempre que eu posso eu revejo."

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