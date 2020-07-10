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"Tudo era 'viadinho"

Silva diz que sofreu bullying e ouvia que ia para o inferno por ser gay

Cantor capixaba teve criação evangélica e tinha medo de ir para o inferno pela orientação sexual; Silva, que namora Renan Mantovanelli, abriu o jogo sobre relacionamentos em entrevista à Marie Claire
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 jul 2020 às 09:15

Publicado em 10 de Julho de 2020 às 09:15

O cantor Silva e o namorado, o empresário Renan Mantovanelli
O cantor Silva e o namorado, o empresário Renan Mantovanelli Crédito: Reprodução/Instagram @silva
cantor Silva disse que sofreu bullying quando era criança por ter voz fina e personalidade doce. O artista capixaba, que atualmente se relaciona com o empresário Renan Mantovanelli, ainda entregou que, pela criação evangélica, pensava que iria para o inferno por ser homossexual. 
"Eu sofria muito bullying na escola. Tinha uma voz muito aguda, parecia um passarinho. Lembro que demorei um pouco para mudar de voz. Sempre fui um cara mais delicado, doce, de personalidade calma", lembrou, em entrevista à revista Marie Claire. 
"Era bullying o tempo inteiro. Tudo era 'viadinho'. Eu não falava isso para ninguém, guardei isso a vida inteiro"
Silva - Cantor

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"Hoje sou bem resolvido, graças a Deus. Foram momentos muito difíceis na minha vida toda. Tudo o que sentia achava que era errado e pedia para Deus tirar aquilo de mim. Chorava muito", finalizou o artista. 

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