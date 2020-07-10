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Maria Zilda Bethlem revela como descobriu que Ary Fontoura era gay

Atriz, em live com a colega Elizângela, acabou entregando episódio em que o veterano da Globo entregou que era homossexual nos bastidores de novela
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 jul 2020 às 08:30

Publicado em 10 de Julho de 2020 às 08:30

A atriz Maria Zilda Bethlem
A atriz Maria Zilda Bethlem Crédito: Reprodução/Instagram @mariazildabethlem
A atriz Maria Zilda Bethlem tem usado as redes sociais para fazer lives nos últimos dias - e, na internet, a veterana já é chamada de rainha das transmissões ao vivo. Mas, títulos à parte, o fato é que a artista revelou, em recente bate-papo com a colega Elizângela, como descobriu que o ator Ary Fontoura era homossexual. 
"A primeira novela que eu fiz com o Ary foi em 1977, eu era partner dele. Ele era um cineasta clandestino e eu ajudante, já contei isso várias vezes aqui. Um dia a gente foi para sala de atores para passar o texto", começou. 

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E continuou: "E aí estávamos passando o texto e ele disse assim: 'Eu sou viado'. Eu disse: 'Quê?'. Ele: 'Antes que digam para você, digo eu. Eu sou viado'. Cara, foi a coisa mais incrível que já ouvi na minha vida". 

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