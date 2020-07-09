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Fantasia na cama

Chiquinho Scarpa choca ao revelar fetiche da namorada de 38 anos: 'Pateta'

O conde e a namorada, Fernanda Rizzi, participaram de live na web nesta quarta (8) e compartilharam detalhes da intimidade sexual
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 jul 2020 às 07:44

Publicado em 09 de Julho de 2020 às 07:44

O conde Chiquinho Scarpa e a namorada, a executiva Fernanda Rizzi
O conde Chiquinho Scarpa e a namorada, a executiva Fernanda Rizzi Crédito: Reprodução/Instagram @conde_chiquinho_scarpa
Chiquinho Scarpa, de 68 anos, participou de uma live na tarde desta quarta (8) e, durante o papo, acabou revelando detalhes para lá de inusitados sobre sua intimidade com a atual namorada, Fernanda Rizzi, de 38 anos. 
Mostrando um pijama com temática do personagem Pateta, da Disney, o conde explicou: "Eu sempre uso para dormir. A Fernanda tem um problema sexual que ela adora o Pateta. Toda vez que transar, tenho que colocar roupa do Pateta". 
Marcelo Zandrandi, com quem Chiquinho fazia a live, ainda brincou, já que foi ele que presenteou o conde com a roupa de dormir especial. "Então, dei o presente certo", disse. 

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Chiquinho e Fernanda engataram o namoro em março deste ano. Eles têm passado a pandemia da Covid-19 juntos, na mansão em que vive o magnata em São Paulo. 

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