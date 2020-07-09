Chiquinho Scarpa choca ao revelar fetiche da namorada de 38 anos: 'Pateta'

Chiquinho Scarpa, de 68 anos, participou de uma live na tarde desta quarta (8) e, durante o papo, acabou revelando detalhes para lá de inusitados sobre sua intimidade com a atual namorada, Fernanda Rizzi, de 38 anos.
Mostrando um pijama com temática do personagem Pateta, da Disney, o conde explicou: "Eu sempre uso para dormir. A Fernanda tem um problema sexual que ela adora o Pateta. Toda vez que transar, tenho que colocar roupa do Pateta".
Marcelo Zandrandi, com quem Chiquinho fazia a live, ainda brincou, já que foi ele que presenteou o conde com a roupa de dormir especial. "Então, dei o presente certo", disse.
Chiquinho e Fernanda engataram o namoro em março deste ano. Eles têm passado a pandemia da Covid-19 juntos, na mansão em que vive o magnata em São Paulo.