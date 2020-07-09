Giovanna Ewbank dá à luz Zyan, seu filho com Bruno Gagliasso

Depois de nove meses de emoção e ansiedade, nasceu no fim da noite desta quarta (8) o pequeno Zyan, filho de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso.
Segundo informações do colunista Fefito, do Uol, o pequeno nasceu em hospital do Rio de Janeiro por meio de parto normal.
Giovanna e o herdeiro estão bem e recebendo o carinho da família, de acordo com a publicação. Giovanna e Bruno já suspeitavam que a chegada do bebê estaria próxima, inclusive, pelos sinais que o corpo da loira estava dando há algum tempo.
A primeira gravidez da esposa do ator foi anunciada em dezembro do ano passado. De lá para cá, o casal mostrou um pouco da rotina da gestação pelas redes sociais junto dos outros filhos dos dois, Bless e Titi.