Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Viva!

Giovanna Ewbank dá à luz Zyan, seu filho com Bruno Gagliasso

Primeira gravidez de Giovanna foi anunciada em dezembro do ano passado e herdeiro do casal nasceu na noite desta quarta (8), segundo informações do colunista Fefito, do Uol
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 jul 2020 às 07:18

Publicado em 09 de Julho de 2020 às 07:18

Giovanna Ewbank e o marido, o ator Bruno Gagliasso
Giovanna Ewbank e o marido, o ator Bruno Gagliasso Crédito: Reprodução/Instagram @gioewbank
Depois de nove meses de emoção e ansiedade, nasceu no fim da noite desta quarta (8) o pequeno Zyan, filho de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso
Segundo informações do colunista Fefito, do Uol, o pequeno nasceu em hospital do Rio de Janeiro por meio de parto normal. 
Giovanna e o herdeiro estão bem e recebendo o carinho da família, de acordo com a publicação. Giovanna e Bruno já suspeitavam que a chegada do bebê estaria próxima, inclusive, pelos sinais que o corpo da loira estava dando há algum tempo. 

Veja Também

Ex-paquita cai em golpe do WhatsApp e perde R$ 1,8 mil

Marido de Carlinhos Maia é cotado para entrar em "A Fazenda 12"

Rafa Kalimann fez viagem romântica com capixaba, diz colunista

A primeira gravidez da esposa do ator foi anunciada em dezembro do ano passado. De lá para cá, o casal mostrou um pouco da rotina da gestação pelas redes sociais junto dos outros filhos dos dois, Bless e Titi. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Festa da Penha 2026: a devoção dos fiéis na Romaria dos Homens em fotos
Imagem de destaque
Romaria dos Homens: família chama a atenção com Santa iluminada
Imagem BBC Brasil
A 'estranha' estrutura da Rolex: a empresa de luxo que não pertence a nenhum bilionário

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados