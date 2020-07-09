Giovanna Ewbank dá à luz Zyan, seu filho com Bruno Gagliasso

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Genteeee! ? Passando pra avisar que o CHA? DE BEBE? SOLIDA?RIO DO ZYAN esta? no link da minha BIO!!!! Tudo oq vcs derem de presente pro ZYAN, vai direto para as crianc?as que mais precisam da @aldeiasinfantis ??? CONTO COM VCS PRA ESSA CORRENTE DO BEM junto com a @huggiesbrasil ? CLICA NO LINK DA MINHA BIO! AMO VCS! #chadebebesolidario #Zyan #aldeiasinfantis #huggies