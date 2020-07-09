Marido de Carlinhos Maia é cotado para entrar em 'A Fazenda 12'

Lucas Guimarães, marido do humorista Carlinhos Maia Crédito: Reprodução/Instagram @lucasguimaraes

Segundo ele, a entrada de Lucas no reality rural da Record já está praticamente certa. A assessoria de imprensa dele, porém, não confirma a informação.

Como já era esperado, a pandemia deverá mudar um pouco das coisas na próxima edição de A Fazenda. Segundo a Record, o novo protocolo não eliminou a plateia, mas vai colocá-la em bolhas plásticas. Já os participantes vão fazer oito dias de isolamento antes do programa.

O colunista Flavio Ricco afirma que as novas medidas adotadas pela emissora incluem ainda menor contato dos competidores com o apresentador Marcos Mion, que nas eliminações costumavam dividir o mesmo palco, além da redução da frequência de abastecimento de alimentos perecíveis.