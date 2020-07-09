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Marido de Carlinhos Maia é cotado para entrar em 'A Fazenda 12'

Os 20 participantes do reality deverão ser levados a um hotel oito dias antes do início do programa para ficarem em isolamento. A previsão é que A Fazenda 12 comece no primeiro semestre de setembro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 jul 2020 às 07:10

Publicado em 09 de Julho de 2020 às 07:10

Lucas Guimarães, marido do humorista Carlinhos Maia
Lucas Guimarães, marido do humorista Carlinhos Maia Crédito: Reprodução/Instagram @lucasguimaraes
Lucas Guimarães, marido do influenciador Carlinhos Maia, é mais um nome cotado para integrar o elenco de A Fazenda 12. A informação foi divulgada pelo jornalista Felipeh Campos, no programa A Tarde É Sua, da RedeTV!, na tarde desta quarta-feira (8).
Segundo ele, a entrada de Lucas no reality rural da Record já está praticamente certa. A assessoria de imprensa dele, porém, não confirma a informação.
Além de Lucas, muitos outros nomes conhecidos estão sendo especulados, como as funkeiras Jojo Todynho e MC Mirella, o ator Kadu Moliterno, o influenciador digital e fashionista Israel Cassol, e os ex-BBBs Felipe PriorPetrix Barbosa e Paula Amorim.
Como já era esperado, a pandemia deverá mudar um pouco das coisas na próxima edição de A Fazenda. Segundo a Record, o novo protocolo não eliminou a plateia, mas vai colocá-la em bolhas plásticas. Já os participantes vão fazer oito dias de isolamento antes do programa.

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O colunista Flavio Ricco afirma que as novas medidas adotadas pela emissora incluem ainda menor contato dos competidores com o apresentador Marcos Mion, que nas eliminações costumavam dividir o mesmo palco, além da redução da frequência de abastecimento de alimentos perecíveis.
Os 20 participantes do reality deverão ser levados a um hotel oito dias antes do início do programa para ficarem em isolamento. A previsão é que A Fazenda 12 comece no primeiro semestre de setembro.

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