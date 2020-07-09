Marido de Carlinhos Maia é cotado para entrar em 'A Fazenda 12'

Lucas Guimarães, marido do influenciador Carlinhos Maia, é mais um nome cotado para integrar o elenco de A Fazenda 12. A informação foi divulgada pelo jornalista Felipeh Campos, no programa A Tarde É Sua, da RedeTV!, na tarde desta quarta-feira (8).
Segundo ele, a entrada de Lucas no reality rural da Record já está praticamente certa. A assessoria de imprensa dele, porém, não confirma a informação.
Além de Lucas, muitos outros nomes conhecidos estão sendo especulados, como as funkeiras Jojo Todynho e MC Mirella, o ator Kadu Moliterno, o influenciador digital e fashionista Israel Cassol, e os ex-BBBs Felipe Prior, Petrix Barbosa e Paula Amorim.
Como já era esperado, a pandemia deverá mudar um pouco das coisas na próxima edição de A Fazenda. Segundo a Record, o novo protocolo não eliminou a plateia, mas vai colocá-la em bolhas plásticas. Já os participantes vão fazer oito dias de isolamento antes do programa.
O colunista Flavio Ricco afirma que as novas medidas adotadas pela emissora incluem ainda menor contato dos competidores com o apresentador Marcos Mion, que nas eliminações costumavam dividir o mesmo palco, além da redução da frequência de abastecimento de alimentos perecíveis.
Os 20 participantes do reality deverão ser levados a um hotel oito dias antes do início do programa para ficarem em isolamento. A previsão é que A Fazenda 12 comece no primeiro semestre de setembro.