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Rafa Kalimann fez viagem romântica com capixaba, diz colunista

Segundo Leo Dias, a ex-BBB e Daniel Caon passaram alguns dias juntos no interior de São Paulo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 jul 2020 às 17:20

Publicado em 08 de Julho de 2020 às 17:20

Rafa Kalimann e Daniel Caon
Rafa Kalimann e Daniel Caon Crédito: Reprodução/Instagram
Parece que a ex-BBB Rafa Kalimann está de caso com um capixaba. Segundo o colunista Leo Dias, a influencer e Daniel Caon estariam juntos no interior de São Paulo nos últimos dias numa viagem romântica. Na publicação, a assessoria da moça disse que não iria comentar o assunto.
De acordo com o colunista, Rafa e Caon estavam sumidos do Instagram até a última terça-feira (7). Após a publicação, ambos voltaram a usar as redes sociais. Rafa aproveitou para explicar que "sumiu" por cinco dias para "se conectar consigo mesma". 

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Daniel Caon é de Linhares, no Espírito Santo, mas atualmente mora em Goiás. Ele participou da "Casa de Vidro", do BBB 20, mas perdeu o ingresso para a casa mais vigiada do país para Daniel Lenhardt. O capixaba também é conhecido por já ter namorado a Miss Brasil 2010, Débora Lyra.
Após sua participação no BBB, Daniel Caon continua investindo na música. No último dia 11 de junho, ele lançou a canção "Saudade Aglomerada", com participação da também ex-BBB Gabi Martins.

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