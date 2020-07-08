Rafa Kalimann fez viagem romântica com capixaba, diz colunista

Rafa Kalimann e Daniel Caon Crédito: Reprodução/Instagram

Parece que a ex-BBB Rafa Kalimann está de caso com um capixaba. Segundo o colunista Leo Dias, a influencer e Daniel Caon estariam juntos no interior de São Paulo nos últimos dias numa viagem romântica. Na publicação, a assessoria da moça disse que não iria comentar o assunto.

De acordo com o colunista, Rafa e Caon estavam sumidos do Instagram até a última terça-feira (7). Após a publicação, ambos voltaram a usar as redes sociais. Rafa aproveitou para explicar que "sumiu" por cinco dias para "se conectar consigo mesma".

Daniel Caon é de Linhares, no Espírito Santo, mas atualmente mora em Goiás. Ele participou da "Casa de Vidro", do BBB 20, mas perdeu o ingresso para a casa mais vigiada do país para Daniel Lenhardt. O capixaba também é conhecido por já ter namorado a Miss Brasil 2010, Débora Lyra.