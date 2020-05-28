Rafa Kalimann diz que vai processar quem a acusou de fazer abortos

A ex-BBB e influenciadora Rafa Kalimann Crédito: Reprodução/Instagram @rafakalimann

A influenciadora Rafa Kalimann , 27, afirmou nesta quarta-feira (26) que está tomando medidas legais contra uma outra influenciadora que a acusou de fazer três abortos. "Não tinha como a gente não tomar nenhuma medida, porque é muito pesado o que ela disse", afirmou a agora ex- BBB , sem citar nomes.

Rafa já havia revelado que sofreu um aborto espontâneo, quando ainda tinha 19 anos, em conversa dentro da casa do BBB. A influenciadora Ana Rosa Tanos, no entanto, comentou na época em suas redes sociais que Rafa teria feito três abortos, citando um que teria ocorrido em Miami e com a ajuda da mãe.

Na mesma sequência de vídeos, Ana Rosa afirmou que Rafa "não é essa santa que ela mostra ser", chamando ela inclusive de "marmita de sertanejo", por supostamente ter namorado vários cantores desse gênero. Procurada pela reportagem nesta quarta, ela ainda não se manifestou.

Rafa disse que ficou chocada com os boatos e fake news que foram divulgados nos três meses em que ficou confinada no programa, mas destacou que o caso do aborto especificamente a deixou bem chateada, apesar de ter levado "na esportiva" outros comentários.

"São proporções totalmente diferentes, a questão da marmita, a questão do aborto e de outros boatos que tiveram. Mas não trouxe pra minha vida, não quis absorver nenhum deles. A gente está tomando as medidas necessárias com algumas coisas, mas estou seguindo livre disso. Foi uma escolha minha não absorver."

Rafa afirmou ainda que no caso de alguns comentários ela entendeu que foram coisas ditas enquanto ela estava dentro de uma competição, por pessoas que torciam para outros competidores. "Então eu prefiro não trazer isso pra minha vida, porque vai me machucar, e não tem veracidade nenhuma", disse.