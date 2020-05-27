Globo dispensa jornalista Zeca Camargo após 24 anos de emissora

Zeca Camargo, apresentador e jornalista Crédito: Reprodução/Instagram

Dentro do projeto de reestruturação de parte do seu elenco, e também de redução de salários de alguns contratados, a Rede Globo dispensou o jornalista a apresentador Zeca Camargo, na tarde desta quarta-feira (27).

Ele estava há 24 anos na emissora e passou por algumas das principais produções da casa, como a revista eletrônica "Fantástico" e vespertino "Video Show". Atualmente, Camargo era um dos apresentadores do jornalístico "É de Casa", exibido aos sábados.

Estima-se que Zeca recebia R$ 300 mil por mês, valor que a Globo não confirma. Com as novas regras da emissora, o apresentador passaria a ter carteira assinada (regime CLT) e receberia menos da metade. O jornalista se recusou a aceitar as mudanças. Comenta-se que a emissora deve fazer outros cortes nos próximos dias. O departamento de teledramaturgia, que fica sob responsabilidade de Silvio de Abreu, deverá será o mais afetado.

Abaixo, veja a nota da Rede Globo:

"Após 24 anos de uma trajetória conjunta, marcada por uma parceria de muito respeito e sucesso, o apresentador Zeca Camargo se despede da Globo.