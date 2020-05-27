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"Conversa com Bial"

William Bonner: 'Minha quarentena começou no ano eleitoral de 2018'

No 'Conversa Com Bial', na Globo, âncora do 'Jornal Nacional' desabafou sobre ataques políticos que vem sofrendo desde a última eleição presidencial e também comentou sobre o caso de fraude de CPF envolvendo seu filho
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 mai 2020 às 09:17

Publicado em 27 de Maio de 2020 às 09:17

O jornalista William Bonner, âncora do
O jornalista William Bonner, âncora do "Jornal Nacional", da Globo Crédito: Globo/Reprodução
William Bonner confessou na madrugada desta quarta (27) no "Conversa Com Bial", na Globo, que está de quarentena desde 2018, ano da última eleição presidencial. Desde então, o âncora do "Jornal Nacional" revelou estar sofrendo com ataques virtuais de ódio e até sendo hostilizado publicamente por questões políticas. 
"As minhas bochechas mostram que a minha quarentena não começou há dois meses. Minha quarentena começou no ano eleitoral de 2018", reiterou, continuando: "A polarização política chegou a um ponto em que a minha presença em determinados locais públicos, como farmácias, livrarias, ou mesmo na rua, era motivadora de tensões".
"Tem gente hoje me aplaudindo que estava há dois, três anos me xingando. E têm pessoas que hoje estão me xingando que há dois ou três anos batiam palmas"
William Bonner - Jornalista e âncora do "Jornal Nacional"
O apresentador chegou a lembrar de um episódio em que foi hostilizado em padaria. Em uma manhã de sábado, dentro de uma padaria no bairro da Lagoa, fui agredido verbalmente, insultado e desafiado por uma cidadã embriagada que se viu no direito de fazer isso a um palmo e meio de distância do meu rosto. Foi constrangedor para as pessoas no local e para mim. Eu me senti culpado por incomodar, com aquela situação, quem estava comendo um simples pão na chapa", lamentou. 

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ATAQUES E FRAUDE

Desde a última semana, o jornalista também se viu vítima de ataques por parte de fraudadores que usaram o CPF de seu filho Vinicius para pedir o auxílio emergencial do governo de R$ 600. Durante o bate-papo, relembrou o caso. 
"Meu filho tem sido alvo de estelionato há três anos desde que sofreu um acidente de carro. E alguém, acho que foi um bombeiro, pegou a habilitação dele e divulgou na internet para, supostamente, denunciar que o documento estava fora da validade. Só que aquela era a primeira habilitação do meu filho e ele estava dentro do prazo para pegar a próxima, inclusive com prova marcada", esclareceu Bonner. 
"O sujeito viu que era meu filho e quis prejudicá-lo dessa maneira. E acabou prejudicando muito porque esse documento tem rodado na internet durante esses anos. Tenho advogado constituído para ficar desfazendo empresas no nome dele", finalizou. 

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