William Bonner: 'Minha quarentena começou no ano eleitoral de 2018'

O jornalista William Bonner, âncora do "Jornal Nacional", da Globo Crédito: Globo/Reprodução

William Bonner confessou na madrugada desta quarta (27) no "Conversa Com Bial", na Globo , que está de quarentena desde 2018, ano da última eleição presidencial. Desde então, o âncora do " Jornal Nacional " revelou estar sofrendo com ataques virtuais de ódio e até sendo hostilizado publicamente por questões políticas.

"As minhas bochechas mostram que a minha quarentena não começou há dois meses. Minha quarentena começou no ano eleitoral de 2018", reiterou, continuando: "A polarização política chegou a um ponto em que a minha presença em determinados locais públicos, como farmácias, livrarias, ou mesmo na rua, era motivadora de tensões".

"Tem gente hoje me aplaudindo que estava há dois, três anos me xingando. E têm pessoas que hoje estão me xingando que há dois ou três anos batiam palmas" William Bonner - Jornalista e âncora do "Jornal Nacional"

O apresentador chegou a lembrar de um episódio em que foi hostilizado em padaria. Em uma manhã de sábado, dentro de uma padaria no bairro da Lagoa, fui agredido verbalmente, insultado e desafiado por uma cidadã embriagada que se viu no direito de fazer isso a um palmo e meio de distância do meu rosto. Foi constrangedor para as pessoas no local e para mim. Eu me senti culpado por incomodar, com aquela situação, quem estava comendo um simples pão na chapa", lamentou.

ATAQUES E FRAUDE

"Meu filho tem sido alvo de estelionato há três anos desde que sofreu um acidente de carro. E alguém, acho que foi um bombeiro, pegou a habilitação dele e divulgou na internet para, supostamente, denunciar que o documento estava fora da validade. Só que aquela era a primeira habilitação do meu filho e ele estava dentro do prazo para pegar a próxima, inclusive com prova marcada", esclareceu Bonner.