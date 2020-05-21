Bandidos usam CPF de filho de William Bonner no auxílio emergencial

O apresentador William Bonner denunciou que estelionatários usam o nome e o CPF do filho para fraudar o auxílio emergencial Crédito: TV Globo/Reprodução

Bandidos usaram o CPF do filho do apresentador do Jornal Nacional William Bonner para fraudar o auxílio emergencial. A denúncia foi feita pelo próprio jornalista em seu perfil do Twitter.

De acordo com o apresentador, o fraudador provavelmente indicou que não tinha conta bancária e abriu a conta específica da Caixa - "a que, obviamente, meu filho não tem acesso. Portanto, sequer sabemos se o dinheiro foi depositado e se foi sacado."

O documento e o nome do rapaz, segundo Bonner, já tinha sido usado por estelionatários há 3 anos para fraudes, como a abertura de empresas ou a contratação de serviços de TV por assinatura, entre outras.

Organizando em thread pra facilitar a leitura:



Interrompo meu silêncio no Twitter para denunciar uma injustiça e uma fraude com dinheiro público.

Primeiro, a injustiça. — William Bonner (@realwbonner) May 21, 2020

Estelionatários têm usado há 3 anos o nome e do CPF de meu filho para fraudes, como a abertura de empresas ou a contratação de serviços de TV por assinatura, entre outras. — William Bonner (@realwbonner) May 21, 2020

Constituí advogados para encerrar todas as falcatruas, devidamente denunciadas à polícia, com queixas registradas em boletins de ocorrência. — William Bonner (@realwbonner) May 21, 2020

A repetição de fraudes chegou ao ponto de tornar recomendável uma troca do CPF. Mas, no Brasil, a vítima de golpes dessa natureza precisa passar por uma longa provação, em que tempo e dinheiro se esvaem no desenrolar do processo burocrático. — William Bonner (@realwbonner) May 21, 2020

Por justiça, não deveria ser assim. Meu filho e qualquer cidadão vítima de estelionato precisariam ser defendidos pela burocracia, em vez de punidos por ela. — William Bonner (@realwbonner) May 21, 2020

Na terça, dia 19, fui informado de que o jornal Meia Hora tinha obtido documentos do suposto registro de meu filho no programa de auxílio emergencial do governo. Meu filho não pediu auxílio nenhum, não autorizou ninguém a fazer isso por ele. Mais uma fraude, obviamente. — William Bonner (@realwbonner) May 21, 2020

Apresentados os fatos, o jornal corretamente não publicou a matéria. Mas, desta vez, o que vem à tona é ainda mais grave. Pelos critérios do programa de auxílio emergencial, alguém nas condições sócio-econômicas do meu filho não tem direito aos 600 reais da ajuda. — William Bonner (@realwbonner) May 21, 2020

Portanto, quem quer que viesse a usar o nome, o CPF e dados pessoais dele deveria receber como resposta ao pleito um não. Mas, pelo que vimos ao consultar o site do Dataprev, o pedido de auxílio feito por um fraudador foi aprovado. — William Bonner (@realwbonner) May 21, 2020

Leio no Globo que a Dataprev não verificou na Receita se os CPFs, embora pertencentes a pessoas sem renda própria, eram de dependentes de cidadãos com renda (como filhos, filhas,parceiros,parceiras). Quantos entre esses foram vítimas de fraudadores, como aconteceu com meu filho? — William Bonner (@realwbonner) May 21, 2020

Quantos entre esses realmente fraudaram o programa? Meu filho não fraudou, é vítima e pode provar. Não se zelou pela aplicação do dinheiro público?

Quem protege os cofres públicos da ação de estelionatários ou de pessoas mal intencionadas? — William Bonner (@realwbonner) May 21, 2020

E para que o controle eficaz do programa não prejudique ainda mais aqueles cidadãos que realmente precisam do auxílio neste momento tão doloroso. — William Bonner (@realwbonner) May 21, 2020

De nossa parte, apresentaremos nova queixa-crime. Da parte dos gestores do auxílio emergencial, esperamos apuração rápida da fraude, para que se resguardem o patrimônio público e a confiança dos cidadãos nos mecanismos de controle desse programa. — William Bonner (@realwbonner) May 21, 2020

E para que o controle eficaz do programa não prejudique ainda mais aqueles cidadãos que realmente precisam do auxílio neste momento tão doloroso. — William Bonner (@realwbonner) May 21, 2020