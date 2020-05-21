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Fraude

Bandidos usam CPF de filho de William Bonner no auxílio emergencial

Apresentador do Jornal Nacional relatou o uso indevido do documento em seu perfil pessoas de uma rede social
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 mai 2020 às 11:01

Publicado em 21 de Maio de 2020 às 11:01

O apresentador William Bonner
O apresentador William Bonner denunciou que estelionatários usam o nome e o CPF do filho para fraudar o auxílio emergencial Crédito: TV Globo/Reprodução
Bandidos usaram o CPF do filho do apresentador do Jornal Nacional William Bonner para fraudar o auxílio emergencial. A denúncia foi feita pelo próprio jornalista em seu perfil do Twitter.
De acordo com o apresentador, o fraudador provavelmente indicou que não tinha conta bancária e abriu a conta específica da Caixa - "a que, obviamente, meu filho não tem acesso. Portanto, sequer sabemos se o dinheiro foi depositado e se foi sacado."
O documento  e o nome do rapaz, segundo Bonner, já tinha sido usado por estelionatários há 3 anos para fraudes, como a abertura de empresas ou a contratação de serviços de TV por assinatura, entre outras.

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