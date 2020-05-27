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Se declararam!

Wanessa Camargo e Marcus Buaiz comemoram 13 anos de casados

Casal, que está prestes a se mudar para condomínio de luxo na Serra, no Espírito Santo, trocou declarações na web e relembraram fotos do dia em que se casaram
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 mai 2020 às 08:36

Publicado em 27 de Maio de 2020 às 08:36

O empresário Marcus Buaiz e a esposa, a cantora Wanessa Camargo, no dia em que se casaram; casal completa 13 anos de união em 2020
O empresário Marcus Buaiz e a esposa, a cantora Wanessa Camargo, no dia em que se casaram; casal completa 13 anos de união em 2020 Crédito: Reprodução/Instagram @marcusbuaiz
A cantora Wanessa Camargo e o marido, o empresário Marcus Buaiz, comemoraram 13 anos de casados nesta terça (26). Na data, a filha de Zezé Di Camargo e Zilu Camargo decidiu ir para a web se declarar para o eleito. 
"Sempre tive um certo receio com o nu?mero 13, por conta das histo?rias fanta?sticas de sorte e azar ao redor do mi?stico nu?mero. Mas todas essas histo?rias e todo esse receio na?o fazem sentido quando sinto dentro de mim", começou dizendo. E completou: "13 anos casados, 13 anos aprendendo, 13 anos compartilhando, 13 anos de beijos, 13 anos de sorrisos, 13 anos de la?grimas, 13 anos de conversas i?ntimas e intensas, 13 anos de conquistas, 13 anos cedendo, 13 anos reivindicando, 13 anos vivendo, 13 anos amando".
O empresário Marcus Buaiz e a esposa, a cantora Wanessa Camargo, no dia em que se casaram; casal completa 13 anos de união em 2020
  Crédito: Reprodução/Instagram @marcusbuaiz
O amado não perdeu tempo e também fez post na internet para homenagear a bonita e relembrou as bodas com fotos do próprio casamento. "Ha? 13 anos optamos por livre e esponta?nea vontade nos unir e formar uma família. E desde enta?o estamos construindo uma vida de felicidade, parceria e amor", escreveu ele, no Instagram. 

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O casal está prestes a se mudar temporariamente para condomínio de luxo na Serra, no Espírito Santo. Vão aproveitar alguns meses no Estado em que vive a família de Marcus. 

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