Wanessa Camargo e Marcus Buaiz comemoram 13 anos de casados

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Sempre tive um certo receio com o nu?mero 13, por conta das histo?rias fanta?sticas de sorte e azar ao redor do mi?stico nu?mero. Mas todas essas histo?rias e todo esse receio na?o fazem sentido quando sinto dentro de mim: 13 anos casados, 13 anos aprendendo, 13 anos compartilhando, 13 anos de beijos, 13 anos de sorrisos, 13 anos de la?grimas, 13 anos de conversas i?ntimas e intensas, 13 anos de conquistas, 13 anos cedendo, 13 anos reivindicando kkkk, 13 anos vivendo, 13 anos amando. Ops! Acho que faltou um: que tal 13 anos pra entender que 13 e? um nu?mero de muita sorte? Que sorte a minha ter voce? @marcusbuaiz! Parabe?ns pra no?s ????