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Pedro Permuy

Wanessa fala sobre morar na Serra com Marcus Buaiz e lives no ES

Filha de Zezé Di Camargo vai se mudar com marido e filhos para condomínio de luxo da Serra e diz estar "superfeliz" por passar um tempo maior no Espírito Santo

Públicado em 

14 mai 2020 às 09:58
Pedro Permuy

Colunista

Pedro Permuy

Marcus Buaiz, Wanessa Camargo, José Marcus e João Francisco: família curtindo Guarapari, no Espírito Santo
Marcus Buaiz, Wanessa Camargo, José Marcus e João Francisco: família curtindo Guarapari, no Espírito Santo Crédito: Reprodução/Instagram @marcusbuaiz
Isolados em meio à pandemia do novo coronavírus na casa em que vivem em São Paulo, Marcus Buaiz e a esposa, Wanessa Camargo, já estão afivelando as malas! Eles serão os mais novos moradores do Espírito Santo ainda na primeira quinzena de junho. O lar que o casal vai dividir com os filhos, José Marcus e João Francisco, muito provavelmente será em um condomínio de luxo da Serra e a família vai viver no Estado por aproximadamente dois meses, período em que as crianças estarão de férias da escola. O imóvel será alugado.
Os filhos do casal, que estão em regime de estudos via home office, frequentam um colégio britânico e, por isso, junho é o mês que inicia o período de férias escolares, de acordo com o calendário da Inglaterra. “Por mais que estejam tendo aula à distância, de férias eles vão poder se divertir com mais tranquilidade em casa”, diz Marcus, em bate-papo com este colunista na manhã desta terça (13).
A coluna, que não dorme no ponto, quis ouvir a filha de Zezé Di Camargo, que, por sinal, está bastante animada com a ideia de passar um tempo maior no Espírito Santo. “Estou superfeliz. Primeiro porque vamos estar em um lugar que é solar, um lugar tão lindo, que a gente pode estar perto da natureza, mais perto da família do Marcus para qualquer coisa se precisar... Um lugar que tenho muito carinho”, fala a artista.
Sobre os trabalhos e lives que tem realizado, Wanessa pretende prosseguir com o cronograma mesmo morando no Espírito Santo e só depende de uma “internet boa”, como ela mesma brinca: “Todas as reuniões são online. Se tiver que fazer alguma transmissão, dá para fazer, também, então não vai fazer muita diferença. É só ter uma internet boa”.

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VITÓRIA X DISNEY

Se Wanessa está animada com a mudança programada, José Marcus, de 8 anos, também anda comemorando a vinda temporária para o Estado. Enquanto o pai conversava com este colunista pelo telefone, ele soltou: “Ir para Vitória ficar com meus primos é melhor do que ir para a Disney”.
Ele está se referindo aos filhos da irmã de Marcus, Eduarda Buaiz, com quem os herdeiros têm grande afinidade. Eduarda é mãe de Arthur e Felipe, frutos de seu casamento com Cláudio Rezende.

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O SOCIAL DE MARCUS BUAIZ

Marcus e Wanessa estão de quarentena desde que o empresário voltou de uma viagem dos Estados Unidos, quando o surto de casos pelo mundo começou a avançar. Com o trabalho feito de forma remota, o capixaba pretende também incrementar sua participação em ações sociais no Espírito Santo.
“A minha ideia é estar próximo do Instituto Protagonizar, um projeto que eu já apoio, para ajudar um pouco no que eu puder a população aí do Estado. No período que ficar aí, mais ou menos de dois meses, que é o que planejamos, dá para fazer bastante coisa legal”, completa ele.

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Pedro Permuy

Graduado em Jornalismo pelo Centro Universitário Faesa, Pedro Permuy acompanha personalidades do mundo do showbiz desde 2016. Dedica-se a entrevistas, notas exclusivas e notícias de bastidores dos famosos e celebridades. Assina uma coluna com seu nome em A Gazeta.

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