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Renata Rasseli

Wanessa Camargo vai morar no ES com a família até o fim da pandemia

O marido da cantora, Marcus Buaiz, acerta os detalhes do novo endereço da família, que será uma mansão no condomínio Boulevard Lagoa

Públicado em 

13 mai 2020 às 12:49
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Wanessa Camargo e o filho José Marcus Buaiz
Wanessa Camargo e o filho José Marcus Buaiz Crédito: Reprodução/Instagram @marcusbuaiz
A cantora Wanessa Camargo vai se mudar com a família para o Estado em junho. Não é uma mudança definitiva. A família deve passar temporada em terras capixabas e o endereço escolhido foi o condomínio Boulevard Lagoa, no município da Serra. O  marido da cantora, o empresário capixaba, Marcus Buaiz, já está acertando os detalhes da mudança. A família decidiu aproveitar a quarentena para estar mais perto da família capixaba. E o empresário também pretende ficar mais próximo dos seus negócios no Espírito Santo.
Marcus Buaiz, Wanessa Camargo e os filhos José Marcus e João Francisco
Marcus Buaiz, Wanessa Camargo e os filhos José Marcus e João Francisco Crédito: Reprodução/Instagram/@wanessa
Devido ao isolamento social da pandemia do coronavírus, os filhos do casal, José Marcus e João Francisco,  estão tendo aulas online, o que permitirá a eles seguirem os estudos no Estado. 

Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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