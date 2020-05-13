Wanessa Camargo vai morar no ES com a família até o fim da pandemia

A cantora Wanessa Camargo vai se mudar com a família para o Estado em junho. Não é uma mudança definitiva. A família deve passar temporada em terras capixabas e o endereço escolhido foi o condomínio Boulevard Lagoa, no município da Serra. O marido da cantora, o empresário capixaba, Marcus Buaiz, já está acertando os detalhes da mudança. A família decidiu aproveitar a quarentena para estar mais perto da família capixaba. E o empresário também pretende ficar mais próximo dos seus negócios no Espírito Santo.
Devido ao isolamento social da pandemia do coronavírus, os filhos do casal, José Marcus e João Francisco, estão tendo aulas online, o que permitirá a eles seguirem os estudos no Estado.