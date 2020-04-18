“BBB 20”: “Meu pai só não bateu na minha mãe quando morreu”, diz Gizelly

Teve o Carlinhos Maia, também (risos). As pessoas da minha cidade até falam que eu não vou mais voltar para lá... Mas não é assim. Hoje eu só queria ir ao supermercado, só ao supermercado, e não estou conseguindo. As pessoas estão descobrindo onde eu moro, vizinho está fazendo ‘propaganda’ que é meu vizinho... Onde eu vou, tem esse carinho. Queria beijar, abraçar todo mundo! Só não pode agora por causa do coronavírus. E sei que, se fiquei lá esse tempo todo, é porque o público gostou da Gizelly. Tudo que eu construí nesse período, eu devo a essas pessoas que estão atrás de mim.