'BBB 20': capixaba Gizelly é eliminada em paredão polêmico

"BBB 20": a capixaba Gizelly Crédito: TV Globo/Reprodução

O jogo acabou para Gizelly Bicalho , a representante do Espírito Santo no " BBB 20 ", na noite desta terça (14). A advogada de Vitória, que dividiu opiniões na web nos últimos dias, foi eliminada no paredão com Babu e Mari Gonzalez com 54,79% dos votos.

A emissora pediu desculpas e assumiu a falha técnica. Na publicação que foi feita, era possível ver que a advogada participaria de um programa com Flayslane, eliminada do reality da Globo no último domingo (12).

VÍTIMA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Em outro momento do reality da Globo, Gizelly acabou expondo parte da vida particular para justificar comentário que fez acerca de fala de Babu, que concorreu com ela no paredão desta terça (13). Antes de o brother Daniel ser eliminado, Babu disse que se fosse mais novo seria capaz até de agredir o colega de confinamento, mas que a maturidade lhe trouxe controle.

À coluna, Márcia confidenciou que Gizelly não suporta ouvir o termo "agressão" ou "violência" por ter sofrido na própria pele. O pai da capixaba morreu quando ela tinha 6 anos de idade.

O CASAL "GICELA"