'BBB 20': capixaba Gizelly é eliminada em paredão polêmico

O jogo acabou para Gizelly Bicalho, a representante do Espírito Santo no "BBB 20", na noite desta terça (14). A advogada de Vitória, que dividiu opiniões na web nos últimos dias, foi eliminada no paredão com Babu e Mari Gonzalez com 54,79% dos votos.
Sem saber, a capixaba também acabou sendo envolvida em polêmica na tarde desta terça (14). Um erro no site do Multishow, na plataforma GlobosatPlay, acabou "adiantando" a eliminação de Gizelly, que ainda estava confinada na casa mais vigiada do Brasil.
A emissora pediu desculpas e assumiu a falha técnica. Na publicação que foi feita, era possível ver que a advogada participaria de um programa com Flayslane, eliminada do reality da Globo no último domingo (12).
VÍTIMA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
Em outro momento do reality da Globo, Gizelly acabou expondo parte da vida particular para justificar comentário que fez acerca de fala de Babu, que concorreu com ela no paredão desta terça (13). Antes de o brother Daniel ser eliminado, Babu disse que se fosse mais novo seria capaz até de agredir o colega de confinamento, mas que a maturidade lhe trouxe controle.
Dias depois do ocorrido, durante um jogo da discórdia com o apresentador Tiago Leifert, Gizelly disse que aquela cena a incomodou por ela já ter sido vítima de violência doméstica. No dia seguinte, a Coluna Pedro Permuy, de A GAZETA, foi atrás da mãe da advogada de Vitória, a produtora rural e empresária Márcia Machado, que expôs agressões que sofreu do pai da capixaba.
À coluna, Márcia confidenciou que Gizelly não suporta ouvir o termo "agressão" ou "violência" por ter sofrido na própria pele. O pai da capixaba morreu quando ela tinha 6 anos de idade.
O CASAL "GICELA"
Muito antes dos dois episódios, Gizelly acabou se envolvendo em sua primeira grande polêmica quase no início do "BBB 20". Na ocasião, ela e Marcela - também já eliminada - trocaram gestos de carinho e acabaram se declarando uma à outra. Alguns telespectadores, interpretaram a situação como um possível romance.