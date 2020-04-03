“BBB 20”: amigo de Gizelly denuncia ameaça de fã de Prior: “Facada”

O ex-BBB e arquiteto Felipe Prior Crédito: Reprodução/Instagram @felipeprior

O novo fato é que, agora, até amigos da capixaba Gizelly estão recebendo as mensagens de ódio e um dos colegas decidiu procurar a coluna na noite desta quinta (2) para mostrar o que surgiu em seu direct do Instagram.

“(Xingamento), Prior foi o melhor de todos. Vai tomar uma facada em Piaçu. Está viajando, é, viado? Você falou do nariz do cara eu vou cortar seu nariz. Prior foi o cara que repercutiu o Brasil? Cadê que Gizelly faz isso? Gizelly é (xingamento)”, diz, trechos de áudio e mensagens aos que este colunista teve acesso com exclusividade.

O universitário Vitor Zanelato, de 22 anos, conhece Gizelly desde a infância, quando recorda passar verões com a advogada em Iriri. E foram para ele as ameaças feitas pelo defensor do ex-brother.

“Eu tinha feito uma live no Instagram e esse perfil já tinha entrado na transmissão e falado algumas coisas. Depois, quando fui ver, ele tinha mandado diversas mensagens no privado”, relatou o universitário, que registrou boletim de ocorrência na tarde desta sexta (3).

De acordo com ele, outros colegas da Furacão pediram para ele deixar por menos e ignorar as ameaças, mas ele se sentiu constrangido com a história toda e pretende, sim, fazer uma avaliação junto a uma advogada para ver o que cabe de ser feito juridicamente falando.

Print enviado à Coluna Pedro Permuy com exclusividade mostra ameaça feita a amigo de Gizelly por fã de Felipe Prior, eliminado do "BBB 20" em paredão histórico do reality da Globo Crédito: Coluna Pedro Permuy

O PIOR

Para Vitor, o pior de Prior é o silêncio em meio a todas essas manifestações que estão acontecendo na internet. “Eu levo em consideração o que o Prior falaria em um momento desse. Não se posicionar diante dessas atitudes mostra muito do perfil dele. E acho que ele nem vai fala nada sobre isso”, lamentou.

“O ‘BBB’ é um jogo. Acho que aqui fora todos têm que ser amigos”, completou.

"Olha a quantidade de fãs que ele (Prior) tem, quantos seguidores ele tem. Se ele não se pronuncia, terão outras ameaças desse tipo" Vitor Zanelato - Universitário

O universitário Vitor Zanelato Crédito: Reprodução/Instagram @vitorzanelato

COM A PALAVRA, FELIPE PRIOR

O universitário acionou o ex-brother pelas redes sociais e por e-mail, na noite da última terça (31), mas não obteve nenhum retorno.