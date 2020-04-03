“BBB 20”: amigo de Gizelly denuncia ameaça de fã de Prior: “Facada”

Não são poucos os prints que andam circulando pela web que expõem ameaças partindo de seguidores de Felipe Prior, eliminado desta terça (31) do “BBB 20” em paredão histórico com mais de um bilhão de votos. No início da tarde desta sexta (3), até denúncia de estupro contra o ex-brother veio à tona após a revista Marie Claire ter acesso a documento em que três mulheres acusam o arquiteto.
O novo fato é que, agora, até amigos da capixaba Gizelly estão recebendo as mensagens de ódio e um dos colegas decidiu procurar a coluna na noite desta quinta (2) para mostrar o que surgiu em seu direct do Instagram.
“(Xingamento), Prior foi o melhor de todos. Vai tomar uma facada em Piaçu. Está viajando, é, viado? Você falou do nariz do cara eu vou cortar seu nariz. Prior foi o cara que repercutiu o Brasil? Cadê que Gizelly faz isso? Gizelly é (xingamento)”, diz, trechos de áudio e mensagens aos que este colunista teve acesso com exclusividade.
O universitário Vitor Zanelato, de 22 anos, conhece Gizelly desde a infância, quando recorda passar verões com a advogada em Iriri. E foram para ele as ameaças feitas pelo defensor do ex-brother.
“Eu tinha feito uma live no Instagram e esse perfil já tinha entrado na transmissão e falado algumas coisas. Depois, quando fui ver, ele tinha mandado diversas mensagens no privado”, relatou o universitário, que registrou boletim de ocorrência na tarde desta sexta (3).
De acordo com ele, outros colegas da Furacão pediram para ele deixar por menos e ignorar as ameaças, mas ele se sentiu constrangido com a história toda e pretende, sim, fazer uma avaliação junto a uma advogada para ver o que cabe de ser feito juridicamente falando.
O PIOR
Para Vitor, o pior de Prior é o silêncio em meio a todas essas manifestações que estão acontecendo na internet. “Eu levo em consideração o que o Prior falaria em um momento desse. Não se posicionar diante dessas atitudes mostra muito do perfil dele. E acho que ele nem vai fala nada sobre isso”, lamentou.
“O ‘BBB’ é um jogo. Acho que aqui fora todos têm que ser amigos”, completou.
"Olha a quantidade de fãs que ele (Prior) tem, quantos seguidores ele tem. Se ele não se pronuncia, terão outras ameaças desse tipo"
COM A PALAVRA, FELIPE PRIOR
O universitário acionou o ex-brother pelas redes sociais e por e-mail, na noite da última terça (31), mas não obteve nenhum retorno.
A coluna também questionou a assessoria de Prior. Até o fechamento desta coluna, procurada, a equipe do arquiteto não se pronunciou.