Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Pedro Permuy

“BBB 20”: amigo de Gizelly denuncia ameaça de fã de Prior: “Facada”

Universitário amigo da capixaba do "BBB 20" foi vítima de comentários de ódio no Instagram e a coluna teve acesso exclusivo a prints e áudio das ameaças; Vitor Zanelato registrou boletim de ocorrência na tarde desta sexta (3)

Públicado em 

03 abr 2020 às 14:46
Pedro Permuy

Colunista

Pedro Permuy

O ex-BBB e arquiteto Felipe Prior
O ex-BBB e arquiteto Felipe Prior Crédito: Reprodução/Instagram @felipeprior
Não são poucos os prints que andam circulando pela web que expõem ameaças partindo de seguidores de Felipe Prior, eliminado desta terça (31) do “BBB 20” em paredão histórico com mais de um bilhão de votosNo início da tarde desta sexta (3), até denúncia de estupro contra o ex-brother veio à tona após a revista Marie Claire ter acesso a documento em que três mulheres acusam o arquiteto
O novo fato é que, agora, até amigos da capixaba Gizelly estão recebendo as mensagens de ódio e um dos colegas decidiu procurar a coluna na noite desta quinta (2) para mostrar o que surgiu em seu direct do Instagram.
“(Xingamento), Prior foi o melhor de todos. Vai tomar uma facada em Piaçu. Está viajando, é, viado? Você falou do nariz do cara eu vou cortar seu nariz. Prior foi o cara que repercutiu o Brasil? Cadê que Gizelly faz isso? Gizelly é (xingamento)”, diz, trechos de áudio e mensagens aos que este colunista teve acesso com exclusividade.
O universitário Vitor Zanelato, de 22 anos, conhece Gizelly desde a infância, quando recorda passar verões com a advogada em Iriri. E foram para ele as ameaças feitas pelo defensor do ex-brother.
“Eu tinha feito uma live no Instagram e esse perfil já tinha entrado na transmissão e falado algumas coisas. Depois, quando fui ver, ele tinha mandado diversas mensagens no privado”, relatou o universitário, que registrou boletim de ocorrência na tarde desta sexta (3). 
De acordo com ele, outros colegas da Furacão pediram para ele deixar por menos e ignorar as ameaças, mas ele se sentiu constrangido com a história toda e pretende, sim, fazer uma avaliação junto a uma advogada para ver o que cabe de ser feito juridicamente falando.
Print enviado à Coluna Pedro Permuy com exclusividade mostra ameaça feita a amigo de Gizelly por fã de Felipe Prior, eliminado do
Print enviado à Coluna Pedro Permuy com exclusividade mostra ameaça feita a amigo de Gizelly por fã de Felipe Prior, eliminado do "BBB 20" em paredão histórico do reality da Globo Crédito: Coluna Pedro Permuy

O PIOR

Para Vitor, o pior de Prior é o silêncio em meio a todas essas manifestações que estão acontecendo na internet. “Eu levo em consideração o que o Prior falaria em um momento desse. Não se posicionar diante dessas atitudes mostra muito do perfil dele. E acho que ele nem vai fala nada sobre isso”, lamentou.
“O ‘BBB’ é um jogo. Acho que aqui fora todos têm que ser amigos”, completou.
"Olha a quantidade de fãs que ele (Prior) tem, quantos seguidores ele tem. Se ele não se pronuncia, terão outras ameaças desse tipo"
Vitor Zanelato - Universitário
O universitário Vitor Zanelato
O universitário Vitor Zanelato Crédito: Reprodução/Instagram @vitorzanelato

COM A PALAVRA, FELIPE PRIOR

O universitário acionou o ex-brother pelas redes sociais e por e-mail, na noite da última terça (31), mas não obteve nenhum retorno.
A coluna também questionou a assessoria de Prior. Até o fechamento desta coluna, procurada, a equipe do arquiteto não se pronunciou.

Veja Também

De quarentena, filho de Marcus Buaiz cria empresa aos 8 anos de idade

Quarentena: modelo capixaba na China é monitorada com sensor

Sheyla Hershey testa negativo para coronavírus: "Só pneumonia"

Pedro Permuy

Graduado em Jornalismo pelo Centro Universitário Faesa, Pedro Permuy acompanha personalidades do mundo do showbiz desde 2016. Dedica-se a entrevistas, notas exclusivas e notícias de bastidores dos famosos e celebridades. Assina uma coluna com seu nome em A Gazeta.

Tópicos Relacionados

Rede Globo BBB
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Por que Gilmar Mendes pediu à PGR para investigar relator da CPI do Crime Organizado
Turismo: o avanço da capixaba Apex Partners na CVC
Imagem BBC Brasil
Ramagem é solto nos EUA após dois dias detido pelo ICE: o que sabe

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados