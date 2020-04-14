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'BBB 20': Multishow erra e 'antecipa' eliminação de capixaba Gizelly

Advogada de Vitória no reality da Globo foi apontada já como eliminada na tarde desta terça (14), mas o resultado do paredão só é anunciado ao vivo à noite
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 abr 2020 às 14:38

Publicado em 14 de Abril de 2020 às 14:38

"BBB 20": a capixaba Gizelly Crédito: TV Globo/Reprodução
Por uma falha técnica, o nome de Gizelly do "BBB 20" já apareceu no programa "A Eliminação", no Multishow, na tarde desta terça (14). Acontece que o paredão que pode eliminar a advogada de Vitória só acontece na noite desta terça (14) e o erro do site acabou gerando polêmica entre apoiadores e rivais da capixaba. 
O programa é de rotina para quem é eliminado do reality da Globo e trata-se de uma participação especial que o brother faz depois de deixar o confinamento. No episódio que a plataforma GlobosatPlay anunciava com Gizelly já eliminada, a advogada seria a dupla de Flayslane na atração. 

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Ao colunista Leo Dias, o Multishow assumiu o erro e pediu desculpas por meio de nota: "O Multishow esclarece que houve um erro no cadastramento das informações do programa "Big Brother Brasil - A Eliminação" em seu sistema de programação. O canal não tem acesso à votação do reality, que segue aberta e só termina durante o programa de hoje, ao vivo. O Multishow pede desculpas pela falha.''.

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