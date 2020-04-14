Monique Evans abre o jogo sobre sexo lésbico: 'Eu imitava'

"Já estava gostando dela. Aí eu falava: 'Mas estou 'ensapatando', será? Que coisa mais esquisita!'. Na minha cabeça, ficava pensando: 'Gente, dar um beijo em uma boca com batom? Como é isso? Gosto de homem. Como é que é gostar de uma mulher?'. Mas foi muito forte", disse Monique.

Em seguida, ela abriu o jogo sobre como foram as primeiras vezes com a atual esposa: "Falei para ela: 'Você tem que ir devagarzinho, porque nunca fiz mulher. Nunca tive uma mulher na minha vida. Não sei fazer nada'. E a gente teve um tempinho para aprender certas coisas, digamos assim. O que ela fazia em mim, eu imitava e fazia nela".