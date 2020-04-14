Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Novas experiências

Monique Evans abre o jogo sobre sexo lésbico: 'Eu imitava'

Em entrevista ao colunista Leo Dias, Monique Evans falou sobre como foi a adaptação após se descobrir homossexual; hoje, mãe de Bárbara Evans é casada com a DJ Cacá Werneck
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 abr 2020 às 09:36

Publicado em 14 de Abril de 2020 às 09:36

A DJ Cacá Werneck e a modelo Monique Evans
A DJ Cacá Werneck e a modelo Monique Evans Crédito: Thiago Jagger/Reprodução/Instagram @moniquevansreal
Monique Evans foi um verdadeiro sex symbol nos anos 80. À época, subiu nas passarelas em mesmas ocasiões que Xuxa e Luiza Brunet e conquistou uma história cheia de capítulos para contar. 
Hoje com 63 anos de idade, a mãe de Bárbara Evans é casada há seis anos com a DJ Cacá Werneck após se descobrir homossexual. Aos 57 anos, quando fez a descoberta, ficou assustada, conforme confidenciou a experiência em entrevista ao colunista Leo Dias
"Já estava gostando dela. Aí eu falava: 'Mas estou 'ensapatando', será? Que coisa mais esquisita!'. Na minha cabeça, ficava pensando: 'Gente, dar um beijo em uma boca com batom? Como é isso? Gosto de homem. Como é que é gostar de uma mulher?'. Mas foi muito forte", disse Monique. 

Veja Também

Rose Miriam posta foto aos beijos com Gugu: "Encontro de alma"

Foto: namorado da mãe de Neymar, Tiago Ramos exibe braço musculoso

Quarentena: ex-BBB André Martinelli apoia projetos sociais do ES

Em seguida, ela abriu o jogo sobre como foram as primeiras vezes com a atual esposa: "Falei para ela: 'Você tem que ir devagarzinho, porque nunca fiz mulher. Nunca tive uma mulher na minha vida. Não sei fazer nada'. E a gente teve um tempinho para aprender certas coisas, digamos assim. O que ela fazia em mim, eu imitava e fazia nela". 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Curva do petróleo confirma que o ES precisa olhar para novos horizontes
Imagem de destaque
Pizzaria capixaba sobe 3 posições entre as 50 melhores da América Latina
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 15/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados