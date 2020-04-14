Rose Miriam posta foto aos beijos com Gugu: 'Encontro de alma'

Rose Miriam surgiu aos beijos com Gugu Liberato em foto que ela mesma publicou na web nesta segunda (13). Ela fez a publicação em comemoração ao Dia do Beijo.
"Um beijo de verdade não é a soma de dois lábios, mas o encontro de uma só alma", legendou a viúva do apresentador, que aguarda ser reconhecida como companheira de Gugu na Justiça.
Recentemente, Rose Miriam também pediu auditoria da herança de Gugu, avaliada em R$ 1 bilhão, para saber como está sendo feito o gasto da fortuna.
Apontado como namorado de Gugu, Thiago Salvatico também entrou na briga pelo dinheiro e recorreu à Justiça se apresentando como companheiro do apresentador que morreu em acidente doméstico em sua mansão dos Estados Unidos.