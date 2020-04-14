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No Dia do Beijo

Rose Miriam posta foto aos beijos com Gugu: 'Encontro de alma'

Viúva de Gugu está na Justiça para ser reconhecida como herdeira do apresentador, que deixou fortuna avaliada em R$ 1 bilhão
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 abr 2020 às 09:02

Publicado em 14 de Abril de 2020 às 09:02

Rose Miriam posta foto aos beijos com Gugu Liberato:
Rose Miriam posta foto aos beijos com Gugu Liberato: "Encontro de alma" Crédito: Reprodução/Instagram @rosemiriamoficial
Rose Miriam surgiu aos beijos com Gugu Liberato em foto que ela mesma publicou na web nesta segunda (13). Ela fez a publicação em comemoração ao Dia do Beijo. 
"Um beijo de verdade não é a soma de dois lábios, mas o encontro de uma só alma", legendou a viúva do apresentador, que aguarda ser reconhecida como companheira de Gugu na Justiça. 

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Recentemente, Rose Miriam também pediu auditoria da herança de Gugu, avaliada em R$ 1 bilhão, para saber como está sendo feito o gasto da fortuna.
Apontado como namorado de GuguThiago Salvatico também entrou na briga pelo dinheiro e recorreu à Justiça se apresentando como companheiro do apresentador que morreu em acidente doméstico em sua mansão dos Estados Unidos. 

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