Foto: Bruna Griphao posa de biquíni e surpreende fãs: 'Musa'

No clique, a bonita surge só de biquíni no meio de uma estrada. "No sofá lembrando desse dia", legendou a loira em post feito no Instagram.

Os fãs não deixaram por menos e logo uma enxurrada de elogios apareceu nos comentários. "Que musa!", disse um fã. Outro observou: "Cuidado com os carros!". Uma internauta ainda escreveu: "Mulher, que corpo é esse? Linda demais!".