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Foto: Bruna Griphao posa de biquíni e surpreende fãs: 'Musa'

Bonita exibiu o corpão na web com foto de lembrança e, de quarentena imposta pela pandemia do coronavírus, recebeu enxurrada de elogios no Instagram
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 abr 2020 às 08:41

Publicado em 14 de Abril de 2020 às 08:41

A modelo Bruna Griphao
A modelo Bruna Griphao Crédito: Reprodução/Instagram @brunagriphaoo
Bruna Griphao decidiu elevar a temperatura da web nesta segunda (13) ao postar um clique para lá de sensual em memória a um dia que viveu antes da quarentena imposta pela pandemia do novo coronavírus
No clique, a bonita surge só de biquíni no meio de uma estrada. "No sofá lembrando desse dia", legendou a loira em post feito no Instagram. 

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Os fãs não deixaram por menos e logo uma enxurrada de elogios apareceu nos comentários. "Que musa!", disse um fã. Outro observou: "Cuidado com os carros!". Uma internauta ainda escreveu: "Mulher, que corpo é esse? Linda demais!". 
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no sofá lembrando desse dia ?

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