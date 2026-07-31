Tritões estreia na Superliga D2 de Futebol Americano neste sábado (1º)

O Tritões Futebol Americano inicia neste sábado (1º) sua caminhada na Superliga D2, a divisão de acesso do Campeonato Brasileiro da modalidade. A equipe capixaba enfrenta o Macaé Oilers, às 14 horas, no Estádio Municipal Arlindo Villaschi, em Viana.





Campeão brasileiro em 2010, o Tritões disputa nesta temporada a segunda divisão nacional em um projeto de renovação do elenco. O confronto marca o primeiro de dois jogos válidos pela Regional Serramar, que reúne apenas as equipes do Espírito Santo e do Rio de Janeiro. A partida de volta está marcada para 13 de setembro, em Macaé.





A Superliga D2 reúne 22 equipes distribuídas em oito regionais. Apenas o campeão de cada grupo avança aos playoffs, previstos para outubro. Os confrontos da fase eliminatória serão definidos pela campanha geral das equipes classificadas, com a final programada para dezembro.



