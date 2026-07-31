Tritões estreia na Superliga D2 de Futebol Americano neste sábado (1º)

O Tritões Futebol Americano inicia neste sábado (1º) sua caminhada na Superliga D2, a divisão de acesso do Campeonato Brasileiro da modalidade. A equipe capixaba enfrenta o Macaé Oilers, às 14 horas, no Estádio Municipal Arlindo Villaschi, em Viana.
Campeão brasileiro em 2010, o Tritões disputa nesta temporada a segunda divisão nacional em um projeto de renovação do elenco. O confronto marca o primeiro de dois jogos válidos pela Regional Serramar, que reúne apenas as equipes do Espírito Santo e do Rio de Janeiro. A partida de volta está marcada para 13 de setembro, em Macaé.
A Superliga D2 reúne 22 equipes distribuídas em oito regionais. Apenas o campeão de cada grupo avança aos playoffs, previstos para outubro. Os confrontos da fase eliminatória serão definidos pela campanha geral das equipes classificadas, com a final programada para dezembro.
Segundo o presidente do Tritões, Alexandre Cardoso, a opção por disputar a divisão de acesso foi estratégica e faz parte do processo de reconstrução da equipe. "A preparação vem sendo realizada desde o início do ano, com foco no desenvolvimento físico, técnico e tático dos atletas. Este é um ano de reestruturação para o Tritões, em que estamos trabalhando na renovação e na formação do elenco", afirmou.
De acordo com o dirigente, o clube conta atualmente com um dos elencos mais jovens do país e busca dar maior rodagem aos atletas. "Optamos por disputar a D2 para proporcionar mais experiência competitiva aos nossos jogadores, permitindo que eles tenham mais oportunidades dentro de campo, amadureçam durante a competição e estejam cada vez mais preparados para os próximos desafios do clube", disse.
Ainda segundo Cardoso, o objetivo da temporada vai além dos resultados. "A expectativa é fazer uma campanha competitiva, representar bem o Espírito Santo e buscar bons resultados, mas sempre entendendo que o principal objetivo desta temporada é fortalecer o elenco, consolidar o trabalho que vem sendo realizado e construir uma base sólida para os próximos anos."
Serviço
Tritões x Macaé Oilers
- Competição: Superliga D2 de Futebol Americano
- Data: sábado (1º)
- Horário: 14h
- Local: Estádio Municipal Arlindo Villaschi, Viana
- Ingressos: R$ 10 (inteira) e R$ 100 (open bar), por meio das redes sociais do clube