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Em busca dos playoffs

Tritões estreia na Superliga D2 de Futebol Americano neste sábado (1º)

A equipe capixaba enfrenta o Macaé Oilers, às 14 horas, em Viana

Publicado em 31 de Julho de 2026 às 15:37

Da Redação*

Da Redação*

Publicado em 

31 jul 2026 às 15:37
Time do Tritões
Divulgação

O Tritões Futebol Americano inicia neste sábado (1º) sua caminhada na Superliga D2, a divisão de acesso do Campeonato Brasileiro da modalidade. A equipe capixaba enfrenta o Macaé Oilers, às 14 horas, no Estádio Municipal Arlindo Villaschi, em Viana.


Campeão brasileiro em 2010, o Tritões disputa nesta temporada a segunda divisão nacional em um projeto de renovação do elenco. O confronto marca o primeiro de dois jogos válidos pela Regional Serramar, que reúne apenas as equipes do Espírito Santo e do Rio de Janeiro. A partida de volta está marcada para 13 de setembro, em Macaé.


A Superliga D2 reúne 22 equipes distribuídas em oito regionais. Apenas o campeão de cada grupo avança aos playoffs, previstos para outubro. Os confrontos da fase eliminatória serão definidos pela campanha geral das equipes classificadas, com a final programada para dezembro.


Segundo o presidente do Tritões, Alexandre Cardoso, a opção por disputar a divisão de acesso foi estratégica e faz parte do processo de reconstrução da equipe. "A preparação vem sendo realizada desde o início do ano, com foco no desenvolvimento físico, técnico e tático dos atletas. Este é um ano de reestruturação para o Tritões, em que estamos trabalhando na renovação e na formação do elenco", afirmou.


De acordo com o dirigente, o clube conta atualmente com um dos elencos mais jovens do país e busca dar maior rodagem aos atletas. "Optamos por disputar a D2 para proporcionar mais experiência competitiva aos nossos jogadores, permitindo que eles tenham mais oportunidades dentro de campo, amadureçam durante a competição e estejam cada vez mais preparados para os próximos desafios do clube", disse.


Ainda segundo Cardoso, o objetivo da temporada vai além dos resultados. "A expectativa é fazer uma campanha competitiva, representar bem o Espírito Santo e buscar bons resultados, mas sempre entendendo que o principal objetivo desta temporada é fortalecer o elenco, consolidar o trabalho que vem sendo realizado e construir uma base sólida para os próximos anos."


Serviço


Tritões x Macaé Oilers

  • Competição: Superliga D2 de Futebol Americano
  • Data: sábado (1º)
  • Horário: 14h
  • Local: Estádio Municipal Arlindo Villaschi, Viana
  • Ingressos: R$ 10 (inteira) e R$ 100 (open bar), por meio das redes sociais do clube

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