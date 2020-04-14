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Após "discórdia"

'BBB 20': Gizelly avalia jogo de Babu: 'Não aceita crítica'

Capixaba desabafou com colegas de confinamento após o jogo da discórdia na noite desta segunda (13); Gizelly, Babu ou Mari Gonzalez disputam paredão nesta terça (14)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 abr 2020 às 08:30

Publicado em 14 de Abril de 2020 às 08:30

"BBB 20": a sister Gizelly Crédito: TV Globo/Reprodução
A madrugada de terça (14) foi agitada para os que ainda estão confinados no "BBB 20". Depois de mais uma edição do jogo da discórdia, a capixaba Gizelly decidiu desabafar com as sisters sobre a conduta de Babu, que está emparedado com ela. 
A advogada de Vitória reclamou da combinação de votos e da falta de receptividade do ator com críticas. 
"O Babu não é uma pessoa ruim, o negócio é que ele não aceita uma crítica. Ele vai estar sempre certo, vai falar com a Thelma amanhã. Isso do voto do Hadson foi na segunda semana, ele combinou voto com o Pyong, ele sabe", disparou.

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Em seguida, continuou: "O Hadson teve nove votos, Manu, Gabi, uma galera. Tinha cinco votos, mas daí na hora foram mais quatro, de gente que não aguentava ele. O Babu reclama desses nove votos, mas Lucas era líder e Prior imune, a gente ia votar em quem, me diz?". 
Gizelly, Babu ou Mari Gonzalez devem deixar o "BBB 20" na noite desta terça (14). 

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