Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Plim plim!

'BBB 20' é prorrogado e final será ao vivo em 27 de abril

Após decisão da Globo, a estreia da série S.W.A.T. passou para o dia 1º do próximo mês, e o Zorra voltará ao ar no dia seguinte, 2 de maio
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 abr 2020 às 08:05

Publicado em 14 de Abril de 2020 às 08:05

Rafa sobre Mari, no BBB 20: 'Quando a Flay estava no Paredão, ela não estava colada. A Flay voltou, ela colou'
Rafa sobre Mari, no BBB 20: 'Quando a Flay estava no Paredão, ela não estava colada. A Flay voltou, ela colou' Crédito: TV Globo
TV Globo resolveu prorrogar a data da final do Big Brother Brasil 20 para 27 de abril, em exibição ao vivo. Até então, o reality estava previsto para ser encerrado no dia 23 deste mesmo mês.
De acordo com a emissora, a mudança só ocorreu após uma avaliação criteriosa realizada recentemente que levou à conclusão de que seria possível que a equipe e todos os envolvidos seguissem trabalhando por mais quatro dias em segurança em meio à pandemia do novo coronavírus.
Com isso, a estreia da série S.W.A.T. passou para o dia 1º do próximo mês, e o Zorra voltará ao ar no dia seguinte, 2 de maio.
A dinâmica dos paredões e detalhes do que vai acontecer no BBB 20 serão apresentados ao público nos próximos dias por Tiago Leifert. Enquanto isso não chega e os confinados ficam sem saber novidade, a casa segue na expectativa do paredão desta terça-feira (14).

Veja Também

Thiaguinho fará "live"com músicas do seu novo álbum "Vibe"

Fotos: Mister Brasil surge de coelhinho sexy lambuzado de chocolate

Ex-BBB André Martinelli supera doença e lança curso de lifestyle

Babu, Gizelly e Mari estão na disputa pela permanência. Enquanto Mari foi a indicada por Manu, a líder da semana, Gizelly e Babu foram os mais votados pela casa. Um deles vai dar adeus à chance de ganhar R$ 1,5 milhão.
O programa do último domingo (12), que consolidou a liderança de Manu, começou com a eliminação da cantora Flayslane em disputa com Babu e Thelma.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Esgoto da Serra: empresários da construção civil vão se reunir com o governador
Imagem de destaque
Mulheres lideram adoção de pets, mas arcam com o peso crescente dos desafios
Imagem de destaque
O que cabe numa xícara?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados