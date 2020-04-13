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Feliz Páscoa!

Fotos: Mister Brasil surge de coelhinho sexy lambuzado de chocolate

Antony Marquez fez ensaio inspirado na Páscoa, falou sobre quarentena imposta pela pandemia do novo coronavírus e exibiu o corpão nos cliques sensuais
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 abr 2020 às 10:41

Publicado em 13 de Abril de 2020 às 10:41

O modelo Antony Marquez, Mister Brasil 2019
O modelo Antony Marquez, Mister Brasil 2019 Crédito: Reprodução/Instagram @antonyoficiall
Antony Marquez, eleito Mister Brasil em dezembro de 2019, posou completamente lambuzado de chocolate em um ensaio inspirado na Páscoa. Em fotos publicadas em suas redes sociais, o bonitão aparece exibindo o corpão com fantasia de coelhinho. 
"Gosto muito de comer chocolate, mas normalmente eu procuro evitar doces para manter meu corpo", revelou o modelo, que mantém o shape com academia e alimentação regrada. 

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Segundo informações do portal Uol, Antony também alertou sobre a importância do isolamento social neste momento de pandemia do novo coronavírus. 
"Por mais que não possamos nos abraçar e nos dar as mãos, podemos estar juntos em oração, em pensamentos, em coração. Use seu celular, suas redes sociais para espalhar mensagens de amor e paz nesta Páscoa e com certeza você estará levando alegria para muitas pessoas", finalizou. 
O modelo Antony Marquez, Mister Brasil 2019
  Crédito: Reprodução/Instagram @antonyoficiall
O modelo Antony Marquez, Mister Brasil 2019
  Crédito: Reprodução/Instagram @antonyoficiall
O modelo Antony Marquez, Mister Brasil 2019
O modelo Antony Marquez, Mister Brasil 2019 Crédito: Reprodução/Instagram @antonyoficiall

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