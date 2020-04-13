Fotos: Mister Brasil surge de coelhinho sexy lambuzado de chocolate

Antony Marquez, eleito Mister Brasil em dezembro de 2019, posou completamente lambuzado de chocolate em um ensaio inspirado na Páscoa. Em fotos publicadas em suas redes sociais, o bonitão aparece exibindo o corpão com fantasia de coelhinho.
"Gosto muito de comer chocolate, mas normalmente eu procuro evitar doces para manter meu corpo", revelou o modelo, que mantém o shape com academia e alimentação regrada.
Segundo informações do portal Uol, Antony também alertou sobre a importância do isolamento social neste momento de pandemia do novo coronavírus.
"Por mais que não possamos nos abraçar e nos dar as mãos, podemos estar juntos em oração, em pensamentos, em coração. Use seu celular, suas redes sociais para espalhar mensagens de amor e paz nesta Páscoa e com certeza você estará levando alegria para muitas pessoas", finalizou.