Fotos: Mister Brasil surge de coelhinho sexy lambuzado de chocolate

"Gosto muito de comer chocolate, mas normalmente eu procuro evitar doces para manter meu corpo", revelou o modelo, que mantém o shape com academia e alimentação regrada.

Segundo informações do portal Uol, Antony também alertou sobre a importância do isolamento social neste momento de pandemia do novo coronavírus.

"Por mais que não possamos nos abraçar e nos dar as mãos, podemos estar juntos em oração, em pensamentos, em coração. Use seu celular, suas redes sociais para espalhar mensagens de amor e paz nesta Páscoa e com certeza você estará levando alegria para muitas pessoas", finalizou.