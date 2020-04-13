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Thiaguinho fará 'live'com músicas do seu novo álbum 'Vibe'

Pela internet, fãs pediram que pagodeiro cante sucessos de sua carreira, como 'Caraca, Muleke' e 'Ousadia e Alegria'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 abr 2020 às 16:37

Publicado em 13 de Abril de 2020 às 16:37

Thiaguinho anunciou pelas redes sociais na noite de domingo, 12, que fará uma "live" em 23 de abril, quinta-feira, às 18h, cantando as músicas de "Vibe", seu novo álbum lançado em agosto de 2019.
Thiaguinho leva o seu
Thiaguinho se apresentará para os fãs, pela internet, em show que acontece dia 23 de abril Crédito: Felipe Lima/Divulgação
O músico atendeu aos pedidos de fãs e, apesar de não ter dado muitos detalhes sobre o show, recebeu palpites de seguidores, que pediram sucessos de sua carreira, como "Caraca, Muleke" e "Buquê de Flores".
Personalidades também se animaram com a novidade. Iza e os jogadores de futebol Denilson, Aloísio Chulapa e Neymar Júnior apoiaram a iniciativa do cantor, reforçando o quão fãs são do pagodeiro.

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Além de Thiaguinho, outros músicos também decidiram fazer "lives" nesta quarentena. Marília Mendonça, Gusttavo Lima, Turma do Pagode, Jorge e Mateus, DJ Henrique de Ferraz, Léo Santana, Péricles e Bruno e Marrone foram alguns dos brasileiros que se apresentaram. Raça Negra se apresentará em 21 de abril (dia de Tiradentes), às 18h. Já Wesley Safadão gravará o DVD nesse formato no próximo sábado, 18, às 20h.

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