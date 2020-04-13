Thiaguinho fará 'live'com músicas do seu novo álbum 'Vibe'

Thiaguinho anunciou pelas redes sociais na noite de domingo, 12, que fará uma "live" em 23 de abril, quinta-feira, às 18h, cantando as músicas de "Vibe", seu novo álbum lançado em agosto de 2019.

Thiaguinho se apresentará para os fãs, pela internet, em show que acontece dia 23 de abril Crédito: Felipe Lima/Divulgação

O músico atendeu aos pedidos de fãs e, apesar de não ter dado muitos detalhes sobre o show, recebeu palpites de seguidores, que pediram sucessos de sua carreira, como "Caraca, Muleke" e "Buquê de Flores".

Personalidades também se animaram com a novidade. Iza e os jogadores de futebol Denilson, Aloísio Chulapa e Neymar Júnior apoiaram a iniciativa do cantor, reforçando o quão fãs são do pagodeiro.