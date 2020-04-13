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Em seu aniversário, Bruno Gagliasso ganha homenagem de Giovanna Ewbank

Atriz escreveu postagem romântica nas redes sociais: 'Que história linda você vem construindo ao longo do tempo.'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 abr 2020 às 16:29

Publicado em 13 de Abril de 2020 às 16:29

O ator Bruno Gagliasso comemora seu aniversário de 38 anos nesta segunda-feira, 13, e recebeu os parabéns de sua esposa, Giovanna Ewbank, pelo Instagram.
O ator Bruno Gagliasso
O ator Bruno Gagliasso Crédito: Reprodução/Divulgação
"Que história linda você vem construindo ao longo do tempo. Quando te conheci aos 26 anos não imaginava o quanto você ainda iria crescer como homem e ser humano".
Ver essa foto no Instagram

Meu amor da minha vida ?? 38 anos. Que história linda vc vem construindo ao longo do tempo. Quando te conheci aos 26 anos não imaginava o quanto vc ainda iria crescer como homem e ser humano, pois vc já era lindo, lindo por dentro, afinal nem preciso falar da sua beleza física, isso é incontestável. Mas é impressionante como a cada dia vc fica mais lindo por dentro, mais humano, mais compreensível, a cada dia vc enxerga mais o próximo, a natureza, a família, a alma! Eu te amo com todas as minhas forças e tenho certeza de que ainda vou me surpreender muito com vc meu ariano sonhador! Pq vc não só sonha com um mundo melhor como vc faz isso acontecer todos os dias, seja com pequenos ou grandes gestos, não o vejo nem um dia sequer sem fazer o bem! FELIZ ANIVERSÁRIO MEU AMOR! Vc me inspira e me emociona todos os dias da minha vida! Nossos filhos terão muito orgulho do pai que eles tem e do ser humano gigante que os criou! TE AMO ? @brunogagliasso

Uma publicação compartilhada por Giovanna Ewbank (@gioewbank) em

Giovanna ainda elogiou o marido por ficar "mais lindo por dentro, mais humano, mais compreensível". "Eu te amo com todas as minhas forças e tenho certeza de que ainda vou me surpreender muito com você, meu ariano sonhador!", continuou.
"Te amo! Estamos construindo juntos", respondeu Bruno Gagliasso em um comentário. O ator ainda recebeu os parabéns pelo seu aniversário de amigos como os atores Paulo Gustavo e Fernanda Paes Leme.

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