Em seu aniversário, Bruno Gagliasso ganha homenagem de Giovanna Ewbank

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Meu amor da minha vida ?? 38 anos. Que história linda vc vem construindo ao longo do tempo. Quando te conheci aos 26 anos não imaginava o quanto vc ainda iria crescer como homem e ser humano, pois vc já era lindo, lindo por dentro, afinal nem preciso falar da sua beleza física, isso é incontestável. Mas é impressionante como a cada dia vc fica mais lindo por dentro, mais humano, mais compreensível, a cada dia vc enxerga mais o próximo, a natureza, a família, a alma! Eu te amo com todas as minhas forças e tenho certeza de que ainda vou me surpreender muito com vc meu ariano sonhador! Pq vc não só sonha com um mundo melhor como vc faz isso acontecer todos os dias, seja com pequenos ou grandes gestos, não o vejo nem um dia sequer sem fazer o bem! FELIZ ANIVERSÁRIO MEU AMOR! Vc me inspira e me emociona todos os dias da minha vida! Nossos filhos terão muito orgulho do pai que eles tem e do ser humano gigante que os criou! TE AMO ? @brunogagliasso