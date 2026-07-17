Canal de Camburi ganha deque e nova área de convivência neste sábado (18)

O Canal de Camburi, em Vitória, iterá sua primeira etapa de requalificação inaugurada neste sábado (18), às 16h30.
A orla entre a Ponte de Camburi e a Rua Moacir Strauch, na Praia do Canto, neste primeiro momento, vai contar com deque com atracadouros, flutuantes, bancos, jardineiras e guarda-corpo.
As obras da Prefeitura de Vitória integram o Programa Vitória de Frente Mar e compõem as intervenções de requalificação da orla da Praia do Canto, Barro Vermelho, Santa Luiza e Pontal de Camburi. A expectativa é que, até o final das duas etapas, o trecho conte com 3,3 km de passeio público e lazer para pedestres e ciclistas.
Serviço
Inauguração Canal de Camburi
Data: 18/07 (sábado)
Horário: 16h30
Local: Canal de Camburi - final da Rua Aleixo Netto, na Praia do Canto.