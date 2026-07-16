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Em Inhanguetá

Câmera de de segurança usada pelo tráfico é descoberta em Vitória

Publicado em

16 jul 2026 às 18:00
Guarda de Vitória localiza e retira câmera de monitoramento do tráfico em Inhanguetá
Guarda de Vitória localiza e retira câmera de monitoramento do tráfico em Inhanguetá Divulgação | Guarda Municipal

Uma câmera de segurança utilizada pelo tráfico no bairro Inhanguetá, em Vitória, foi descoberta pela Guarda Civil Municipal nesta quinta-feira (16). Após identificar o equipamento instalado em um poste, os agentes fizeram a retirada.


Segundo a Guarda, a câmera integrava um sistema clandestino para monitorar, em tempo real, a movimentação de moradores e das forças de segurança. 


A ação faz parte da força-tarefa para recuperar áreas públicas onde facções criminosas utilizam a intimidação para exercer o controle territorial. Somente nos últimos dois meses, a equipe já removeu símbolos relacionados ao crime organizado de ruas da Capital.

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Redação de A Gazeta

/ [email protected]
Redação de A Gazeta
Tráfico de drogas

Cão farejador ajuda encontrar tonel com drogas em Guarapari

Publicado em 16/07/2026 às 17:55
Droga foi encontrada em propriedade rural de Guarapari
Cão farejador Lobo, que ajudou a encontrar drogas Divulgação/Polícia Civil

869 pinos de cocaína e mais 2,3 quilos da droga, além de quatro quilos de crack foram apreendidos em uma propriedade rural de Iguape, em Guarapari, na quarta-feira (15). Um jovem de 18 anos foi preso e, segundo a Polícia Militar, afirmou ser gerente do tráfico no bairro Jabaraí.


A ação começou após uma denúncia de que a propriedade era usada para armazenar drogas e armas. Com a ajuda do cão farejador Lobo, os policiais localizaram os entorpecentes escondidos em um tonel azul.


O jovem foi levado para a Delegacia Regional de Guarapari, onde foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e encaminhado ao sistema prisional.

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Lucas Gaviorno

Estagiário / [email protected]
Lucas Gaviorno
Noroeste do ES

Mortos em acidente na BR 259 eram advogado e esposa

Publicado em 16/07/2026 às 17:52
Advogado e sua esposa morreram no local do acidente.
Advogado e sua esposa morreram no local do acidente. Leitor A Gazeta

Um advogado e a esposa dele morreram no acidente entre um carro e um caminhão, na BR-259, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na manhã desta quinta-feira (16). A seccional estadual da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-ES) publicou uma nota de pesar nas redes sociais lamentando a morte de José Peres de Araújo, que teve o óbito confirmado no local.


De acordo com o presidente da 1ª Subseção da OAB em Colatina, Luciano Caetano Bonjardim, a outra vítima fatal do acidente foi a esposa de José. Luciano também confirmou, por meio das redes sociais, que o sobrevivente da colisão é também um advogado. A vítima foi encaminhada ao Hospital Sílvio Ávidos, onde passou por uma cirurgia durante a tarde. 


A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que o acidente ocorreu no km 70 da BR-259, na altura do distrito de Itapina. A colisão, entre o carro em que estavam e um caminhão, fez com que José e sua esposa morressem no local. O advogado sobrevivente foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros em meio às ferragens.  

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Ana Muniz

Repórter / [email protected]
Ana Muniz
Próximo de Itapina

Acidente na BR 259, em Colatina, deixa dois mortos e um homem ferido

Publicado em 16/07/2026 às 16:39
Sobrevivente estava preso nas ferragens do carro.
Sobrevivente estava preso nas ferragens do carro. Leitor A Gazeta

Um casal morreu e um homem foi hospitalizado após uma colisão entre um caminhão e um carro em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. O acidente ocorreu no km 70 da BR-259, na altura do distrito de Itapina, na manhã desta quinta-feira (16). 


Segundo o Corpo de Bombeiros, as duas mortes ocorreram no local. A terceira vítima, um homem de 36 anos, ficou presa às ferragens do carro. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o sobrevivente foi resgatado pelos bombeiros e encaminhado em viatura ao Hospital Estadual Sílvio Ávidos. 


Os corpos das duas vítimas fatais foram levados à Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Colatina. 

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Ana Muniz

Repórter / [email protected]
Ana Muniz
Gurigica

Avenida será interditada por cinco dias em Vitória para obras

Publicado em 16/07/2026 às 14:33
Trecho da Avenida Desembargador Gilson Mendonça será interditada na próxima semana para obras
Trecho da Avenida Desembargador Gilson Mendonça será interditada na próxima semana para obras Reprodução/Google Maps

A Avenida Desembargador Gilson Mendonça, em Gurigica, Vitória, será interditada entre as ruas Jolindo Gagno e Desembargador Ernesto da Silva Guimarães, da próxima segunda-feira (20) até sexta-feira (24). Por conta disso, o tráfego de veículos será desviado para vias alternativas e haverá sinalização no local.


Segundo a Cesan (Companhia Espírito-Santense de Saneamento), a interdição será necessária para a execução das obras da nova Elevatória de Água de Gurigica, que abastecerá o Reservatório de São Benedito. A obra visa melhorar o abastecimento de mais de 30 mil moradores dos bairros Consolação, Gurigica, São Benedito, Itararé, Bonfim e Bairro da Penha, além das comunidades de Jaburu, Constantino, Floresta e Engenharia.


A companhia informou ainda que os trabalhos serão realizados das 8h às 17h e não afetarão o abastecimento de água na região.

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Lucas Gaviorno

Estagiário / [email protected]
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Investigação

Mulher é morta a tiros na frente da filha de 11 anos em Sooretama

Publicado em 16/07/2026 às 12:21
Jaqueline de Jesus Santos Vieira, de 29 anos, havia saído de casa em uma moto elétrica para deixar as filhas com a babá antes de seguir para o trabalho
Vitor Recla

Uma mulher de 29 anos foi morta a tiros na presença da filha de 11 anos no Centro de Sooretama, no Norte do Espírito Santo, na manhã desta quinta-feira (16). Segundo a Polícia Militar, Jaqueline de Jesus Santos Vieira saiu de casa em uma moto elétrica para deixar as filhas com a babá antes de seguir para o trabalho, quando foi surpreendida por um homem armado. Ela foi atingida por dois tiros na cabeça.


De acordo com a PM, uma das crianças já havia entrado na residência da babá, enquanto a outra ainda estava com a mãe no momento do ataque. A menina não foi ferida. Informações preliminares apontam que o atirador já aguardava a chegada de Jaqueline ao local. pós os disparos, ele fugiu e, até o momento, não havia sido identificado.


A Polícia Civil informou que o caso é investigado pela Delegacia de Sooretama. 

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Tráfico de drogas

Operação prende 5 e apreende câmeras usadas para monitorar polícia em Guaçuí

Publicado em 16/07/2026 às 11:23
Operação contra o tráfico de drogas termina com cinco presos em Guaçuí
Operação contra o tráfico de drogas termina com cinco presos em Guaçuí Polícia Militar

Cinco homens foram presos por suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas durante a Operação Cidade Limpa II, realizada na manhã desta quinta-feira (16), em Guaçuí, na Região do Caparaó do Espírito Santo. A ação também resultou na apreensão de drogas, dinheiro e câmeras de videomonitoramento que, segundo a Polícia Civil, eram utilizadas para monitorar a movimentação das forças de segurança.


A operação foi coordenada pela Delegacia de Guaçuí, com apoio de delegacias de municípios vizinhos e da Polícia Militar. Ao todo, cerca de 60 policiais cumpriram mandados judiciais nos bairros Vila dos Professores, Vale do Sol, São José e Antônio Francisco Moreira.


De acordo com a delegada de Guaçuí, Yasmin Fassarella, as investigações tiveram início em maio deste ano e identificaram uma estrutura organizada de tráfico de drogas. Segundo ela, os investigados instalaram câmeras em vias públicas para acompanhar a chegada das equipes policiais e tentar evitar abordagens.


Durante a operação, dois dos cinco presos foram flagrados com entorpecentes em suas residências. Os policiais apreenderam três câmeras de videomonitoramento, cerca de R$ 4 mil em dinheiro, 1,7 quilo de maconha, porções de haxixe e materiais utilizados na preparação, mistura e embalagem de drogas.


Os suspeitos foram encaminhados à Delegacia de Guaçuí e, posteriormente, serão levados ao sistema prisional, onde ficarão à disposição da Justiça.

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Danificou reservatório

Incêndio em terreno suspende atendimentos em posto de saúde de Cachoeiro

Publicado em 16/07/2026 às 11:15

Um incêndio em um terreno localizado nos fundos da Unidade Básica de Saúde (UBS) do bairro Basileia, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, danificou a tubulação e o reservatório de água que abastecem a unidade. Com isso, a prefeitura suspendeu os atendimentos desta quinta-feira (16).


A moradora Gilda Ozório, que tinha uma consulta agendada, foi à UBS sem saber da suspensão dos atendimentos. “Cheguei e está fechado. Tinha consulta hoje e não sabia que estava fechado. Fiquei triste, pois tirei o dia para vir. Estou precisando e agora é esperar abrir”, relatou Gilda, em entrevista à repórter Mariana Couto, da TV Gazeta Sul.


À tarde, a Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim informou que os reparos necessários foram realizados e que os atendimentos serão retomados na sexta-feira (17).
Incêndio afeta reservatório de água de posto em Cachoeiro e atendimento é suspenso
Incêndio afeta reservatório de água de posto em Cachoeiro e atendimento é suspenso PMCI/ Mariana Couto
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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Atenção, motoristas!

Começa retirada de passarela destruída em acidente há 2 anos na BR 101 em Linhares

Publicado em 16/07/2026 às 10:59
De acordo com a Ecovias Capixaba, o trecho onde ocorre a limpeza dos fragmentos da estrutura está interditado
A demolição deve durar cerca de 30 dias Vitor Recla

Mais de dois anos após ser destruída em um acidente envolvendo uma carreta, a passarela da BR 101, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, começou a ser demolida na quarta-feira (15). Segundo a Ecovias Capixaba, a retirada dos destroços deve durar cerca de 30 dias e exige a interdição de um trecho da pista marginal.


A estrutura foi atingida em fevereiro de 2024 por uma carreta que transportava uma retroescavadeira. Ao passar sob a passarela, a alça da máquina colidiu com a estrutura, provocando o desabamento de grande parte dela.

Durante a demolição, motoristas que seguem em direção a São Mateus pela pista marginal à direita encontram o trecho interditado. O tráfego permanece liberado pela pista central, tanto no sentido Centro de Linhares quanto em direção a Vitória. A concessionária orienta os condutores a utilizarem a pista central durante a execução dos trabalhos.


A travessia de pedestres continua sendo realizada pelas faixas existentes no local. De acordo com a Prefeitura de Linhares, a passarela já não atendia ao interesse público e o município estuda novos projetos para a travessia, com o objetivo de oferecer mais segurança e melhorar a mobilidade dos pedestres.

Caso aconteceu em fevereiro de 2024
Com o impacto da batida, a estrutura foi ao chão Felipe Reis

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Polícia

Jovem é preso suspeito de matar motorista de aplicativo em Sooretama

Publicado em 16/07/2026 às 06:54

Um jovem de 23 anos, que não teve o nome divulgado, foi preso pela Polícia Civil no Centro de Sooretama, no Norte do Espírito Santo, na terça-feira (15), suspeito de envolvimento no assassinato de um motorista de aplicativo, identificado como Felipe da Rocha Ferreira, de 41 anos, e na tentativa de homicídio contra um rapaz de 19 anos que estava no veículo da vítima no momento do crime.


O homicídio foi registrado no dia 7 de julho, no bairro Salvador, em Sooretama. Além desse caso, o suspeito também é investigado por participação em outra tentativa de homicídio, ocorrida no dia 19 de junho, também no município.


De acordo com a Polícia Civil, o homem foi localizado durante diligências no Centro da cidade, enquanto transitava de bicicleta. Conforme o delegado regional de Linhares, Fabrício Lucindo, o suspeito chegou a resistir à abordagem, mas acabou obedecendo às ordens dos policiais. “Foi localizada uma bucha de maconha em poder do suspeito”, informou.


Após os procedimentos de praxe, o suspeito foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.

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Redação de A Gazeta

/ [email protected]
Redação de A Gazeta
Atenção

Fumaça encobre bairros e chama atenção em Vila Velha

Publicado em 15/07/2026 às 22:05
Fumaça se espalhou por diversos bairros de Vila Velha, inclusive Itapuã Juliana Morgado

Uma densa fumaça tomou conta de diversos bairros de Vila Velha na noite desta quarta-feira (15), chamando a atenção de moradores e provocando reclamações sobre o forte cheiro de queimado.


Uma passageira do Sistema Transcol relatou ter sentido um forte cheiro de queimado no Terminal de Itaparica por volta das 20h40.

Fumaça e cheiro de queimado foram registrados no Terminal de Itaparica Eduarda Lisboa

Moradores também relataram nas redes sociais que a fumaça chegou a bairros como Santa Mônica, Gaivotas, Ataíde e Guaranhuns. Em Itapuã e na Praia da Costa, uma névoa esbranquiçada podia ser vista sobre os prédios, conforme registros feitos por moradores.


O Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo (CBMES), a Defesa Civil de Vila Velha e a Polícia Militar Ambiental foram procurados pela reportagem, mas não responderam até a publicação desta matéria. O texto será atualizado caso haja manifestação.

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Caroline Freitas

Repórter / [email protected]
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