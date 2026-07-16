Câmera de de segurança usada pelo tráfico é descoberta em Vitória

Uma câmera de segurança utilizada pelo tráfico no bairro Inhanguetá, em Vitória, foi descoberta pela Guarda Civil Municipal nesta quinta-feira (16). Após identificar o equipamento instalado em um poste, os agentes fizeram a retirada.





Segundo a Guarda, a câmera integrava um sistema clandestino para monitorar, em tempo real, a movimentação de moradores e das forças de segurança.





A ação faz parte da força-tarefa para recuperar áreas públicas onde facções criminosas utilizam a intimidação para exercer o controle territorial. Somente nos últimos dois meses, a equipe já removeu símbolos relacionados ao crime organizado de ruas da Capital.