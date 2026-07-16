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Diversas passagens

PM prende "Índio", apontado como chefe do tráfico do Morro do Jaburu em Vitória

Segundo a polícia, Isaque Pêgo Ramos Vicente, conhecido como "Índio", tinha mandado de prisão preventiva em aberto e foi localizado durante patrulhamento

Publicado em 16 de Julho de 2026 às 11:08

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 jul 2026 às 11:08
Isaque Pêgo Ramos Vicente
Isaque Pêgo Ramos Vicente Polícia Militar

Um homem apontado pela Polícia Militar como uma das principais lideranças do tráfico de drogas no Morro do Jaburu, em Vitória, foi preso na noite de quarta-feira (15) após tentar fugir de policiais militares. Isaque Pêgo Ramos Vicente, de 39 anos, conhecido como "Índio", tinha um mandado de prisão preventiva em aberto.


Segundo a PM, equipes do 1º Batalhão realizavam patrulhamento preventivo na Escadaria João Rosa Neto quando localizaram o suspeito. Ao confirmar a existência do mandado de prisão, expedido pela 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Vitória, os militares deram voz de prisão.


Ainda conforme a corporação, Isaque desobedeceu à ordem e tentou escapar para o interior de uma casa. Os policiais realizaram acompanhamento e entraram no imóvel, onde o homem foi localizado e detido em um dos cômodos.


De acordo com informações do serviço de Inteligência, o suspeito exercia controle armado sobre o tráfico de drogas no Morro do Jaburu e determinava a instalação de barricadas para dificultar a entrada das forças de segurança na comunidade.


A Polícia Militar informou ainda que Isaque possui passagens por crimes como violação de domicílio, desobediência, desacato, lesão corporal, porte ilegal de arma de fogo e ocorrências relacionadas à Lei Maria da Penha. Os registros policiais também apontam comportamento agressivo, especialmente contra mulheres.


Após a prisão, o suspeito foi encaminhado para a 1ª Delegacia Regional de Vitória.

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