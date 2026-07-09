Aluno do Ifes morre em acidente entre moto e carro na BR 259, em Colatina

Um jovem de 26 anos, identificado como Thiago Sampaio Guese, morreu em um acidente entre uma motocicleta e um carro na BR 259, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na tarde desta quinta-feira (9). Ele estava na garupa da moto, que era conduzida por uma estudante, que ficou ferida.





Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão aconteceu por volta das 13h20, na altura do bairro Colúmbia.





Thiago era aluno do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes), campus Itapina. A condutora da motocicleta também estuda na instituição. Em nota, o Ifes lamentou a morte do estudante e informou que a jovem está em recuperação.





Até o momento, não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde do motorista do carro ou sobre as circunstâncias do acidente.





A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Civil para obter mais informações sobre o caso, mas não havia recebido retorno até a última atualização desta matéria.