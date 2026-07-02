Fiação de ar-condicionado pega fogo e causa incêndio em apartamento em Colatina

Um apartamento pegou fogo durante a madrugada desta quinta-feira (2) no bairro Colatina Velha, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. O morador relatou ao Corpo de Bombeiros que o incêndio teria começado na fiação do ar-condicionado. As chamas ficaram concentradas em apenas um cômodo do apartamento. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.





Os militares controlaram o fogo e realizaram o rescaldo para eliminar possíveis focos remanescentes, garantindo a segurança do local e da vizinhança.





Em nota, o Corpo de Bombeiros informou que, durante a manhã desta quinta-feira, foi realizada uma vistoria no apartamento atingido pelo incêndio. O imóvel foi interditado devido ao comprometimento das instalações elétricas e aos riscos à habitabilidade. O proprietário foi orientado a realizar os reparos necessários e, após a conclusão dos serviços, solicitar uma nova vistoria para avaliação.





Os demais apartamentos do edifício não foram interditados, pois não foi constatado nenhum risco estrutural para eles.