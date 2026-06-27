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Ferimentos nos pés

Costureira sofre queimadura de terceiro grau em festa de junina em Colatina

A mulher, de 53 anos, está internada no hospital Jayme Santos Neves, na Serra, após caminhar sobre as brasas de uma fogueira

Publicado em 26 de Junho de 2026 às 21:51

Ana Muniz

Ana Muniz

Publicado em 

26 jun 2026 às 21:51
Segundo relato da amiga, Vanuza Ferreira foi levada ao hospital logo após o acidente.
Participantes de uma festa junina caminharam sobre as brasas de uma fogueira, em Colatina Leitor A Gazeta
Uma mulher sofreu queimaduras de terceiro grau durante uma festa junina, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. O acidente ocorreu na noite da última terça-feira (23), quando Vanuza Ferreira, costureira de 53 anos, decidiu participar de uma tradição comum no sudeste brasileiro: pisar nas brasas da fogueira de São João. 

A festa ocorreu em uma casa de eventos no bairro Colúmbia. Segundo testemunhas, outras duas mulheres teriam esbarrado em Vanuza enquanto faziam o circuito. "Quando chegou mais ou menos no meio da fogueira, as meninas esbarraram nela, que esfregou o pé na brasa", descreve Cloves Ferreira, que trabalhava como segurança no evento.

A amiga de Vanuza, Adriana dos Reis contou que a costureira foi levada pelo marido, ainda na terça-feira (23), ao Hospital Sílvio Avidos, no Centro de Colatina. Ela teria recebido alta na madrugada de quarta-feira (24), com ataduras nos pés."Mas, por estar sentindo muita dor, voltou ao hospital colatinense, sendo encaminhada ao Hospital Dr. Jayme Santos Neves, na Serra, onde foi internada nesta sexta-feira (26)". 

Além de Vanuza, mais uma mulher sofreu queimaduras nos pés após passar pela fogueira da festa junina. Renata Guimarães, de 30 anos, relata que só sentiu o ardor momentos depois que atravessou a brasa. "Nunca tinha participado e, do nada, tive a curiosidade de ir. Mas não imaginava que iria me queimar assim." 

Renata também recebeu atendimento no Hospital Sílvio Avidos, na noite de terça-feira (23), recebendo alta na madrugada do dia seguinte. Ela disse que sofreu queimaduras de primeiro grau e segue se recuperando em casa, mas ainda não consegue andar.

A reportagem solicitou informações à Secretaria do Estado da Saúde (Sesa) sobre o caso de Vanuza, mas não houve retorno até a publicação da reportagem.
Renata, com queimaduras de primeiro grau, recupera das lesões em casa.
Renata Guimarães teve queimaduras de primeiro grau nos pés Leitor A Gazeta

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