Costureira sofre queimadura de terceiro grau em festa de junina em Colatina

Uma mulher sofreu queimaduras de terceiro grau durante uma festa junina, em Colatina , no Noroeste do Espírito Santo . O acidente ocorreu na noite da última terça-feira (23), quando Vanuza Ferreira, costureira de 53 anos, decidiu participar de uma tradição comum no sudeste brasileiro: pisar nas brasas da fogueira de São João.





A festa ocorreu em uma casa de eventos no bairro Colúmbia. Segundo testemunhas, outras duas mulheres teriam esbarrado em Vanuza enquanto faziam o circuito. "Quando chegou mais ou menos no meio da fogueira, as meninas esbarraram nela, que esfregou o pé na brasa", descreve Cloves Ferreira, que trabalhava como segurança no evento.





"Mas, por estar sentindo muita dor, voltou ao hospital colatinense, sendo encaminhada ao Hospital Dr. Jayme Santos Neves , na Serra, onde foi internada nesta sexta-feira (26)". A amiga de Vanuza, Adriana dos Reis contou que a costureira foi levada pelo marido, ainda na terça-feira (23), ao Hospital Sílvio Avidos , no Centro de Colatina. Ela teria recebido alta na madrugada de quarta-feira (24), com ataduras nos pés.





Além de Vanuza, mais uma mulher sofreu queimaduras nos pés após passar pela fogueira da festa junina. Renata Guimarães, de 30 anos, relata que só sentiu o ardor momentos depois que atravessou a brasa. "Nunca tinha participado e, do nada, tive a curiosidade de ir. Mas não imaginava que iria me queimar assim."





Renata também recebeu atendimento no Hospital Sílvio Avidos, na noite de terça-feira (23), recebendo alta na madrugada do dia seguinte. Ela disse que sofreu queimaduras de primeiro grau e segue se recuperando em casa, mas ainda não consegue andar.



