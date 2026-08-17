BR 259 terá viaduto interditado em João Neiva; veja rotas alternativas

Para veículos de carga, ônibus e veículos de passeio com destino entre Colatina e a BR-101, a orientação é passar por Santa Teresa e São Roque do Canaã. Assim, ao chegar em Fundão, os motoristas devem seguir pelas rodovias ES 357 (em Povoação de Baunilha), ES 080 (entre Colatina, São Roque do Canaã e Santa Teresa) e ES 261 (entre Santa Teresa e Fundão). A rota aumenta em 36 km e 1h e 12 minutos a viagem.





Para condutores entre Baixo Guandu e Fundão/BR-101, a opção apontada pelo DNIT é passar por Itatuaçu e Santa Teresa. A rota é formada pelas rodovias ES 446 (entre Colatina e Itaguaçu), ES 164 (entre Itaguaçu e Itarana), ES 261 (entre Itarana, Santa Teresa e Fundão).





Para o deslocamento entre Colatina e João Neiva, a alternativa indicada é passar por Linhares e pegar a ES 248. A rota aumenta em 74 km e 1h e 05 minutos a viagem.





Carros de passeio e pequeno porte também podem circular em uma rota alternativa entre Colatina e João Neiva, com acesso pela BR 259, na altura do km 20, seguindo pelos distritos de Acioli e depois por Demétrio Ribeiro. Esse caminho tem restrições de peso e largura e conta com trecho de passagem de apenas um veículo por vez. A rota aumenta em 1,7 km e 14 minutos a viagem.





Para deslocamentos entre Governador Valadares (MG) e Vitória, a alternativa indicada é o percurso pelas rodovias BR 116 e BR 262, passando por Manhuaçu (MG). A rota aumenta em 68 km e 45 minutos a viagem.