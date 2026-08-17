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Mudança de rota

Interdição de viaduto na BR 259 altera viagens de ônibus no ES

Bloqueio começa nesta terça-feira (18) e exigirá desvio de 73 quilômetros, com aumento de 1h30 no percurso

Publicado em 17 de Agosto de 2026 às 20:40

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 ago 2026 às 20:40

A interdição total de um viaduto próximo ao km 15 da BR 259, em João Neiva, vai provocar mudanças em viagens de ônibus para o Noroeste no Espírito Santo a partir das 14h desta terça-feira (18). Por causa do bloqueio, algumas linhas que passam por Colatina precisarão fazer um desvio de 73 quilômetros, o que deve acrescentar aproximadamente 1h30 ao tempo de percurso.


Segundo a Viação Águia Branca, os ônibus com destino às regiões afetadas seguirão pela BR 101, no sentido de Linhares, e depois pela ES 248, via Beira-Rio, em direção a Colatina. O trajeto alternativo será adotado nos dois sentidos.


Enquanto o viaduto permanecer interditado, não será possível atender os distritos de Barbados, Baunilha e São Gabriel de Baunilha, em Colatina; e Trevo de Acioli, Acioli e Cavalinhos, em João Neiva. 

De acordo com o DNIT, a interdição é temporária e preventiva.
De acordo com o DNIT, a interdição no KM 15 da BR 259 é temporária e preventiva. Divulgação | DNIT

A viação informa que os passageiros que tiverem viagens afetadas poderão cancelar ou remarcar as passagens sem cobrança de taxa. A solicitação poderá ser feita em até dez dias úteis após a data original do embarque, pelo telefone 0800 725 1211 ou nas agências da empresa.


A Viação Águia Branca informou que acompanha as condições da via para avaliar a retomada dos trajetos e mantém equipes de operação e atendimento disponíveis para auxiliar os passageiros.

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De acordo com o DNIT, a interdição é temporária e preventiva.

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