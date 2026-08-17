Interdição de viaduto na BR 259 altera viagens de ônibus no ES

A interdição total de um viaduto próximo ao km 15 da BR 259, em João Neiva, vai provocar mudanças em viagens de ônibus para o Noroeste no Espírito Santo a partir das 14h desta terça-feira (18). Por causa do bloqueio, algumas linhas que passam por Colatina precisarão fazer um desvio de 73 quilômetros, o que deve acrescentar aproximadamente 1h30 ao tempo de percurso.





Segundo a Viação Águia Branca, os ônibus com destino às regiões afetadas seguirão pela BR 101, no sentido de Linhares, e depois pela ES 248, via Beira-Rio, em direção a Colatina. O trajeto alternativo será adotado nos dois sentidos.





Enquanto o viaduto permanecer interditado, não será possível atender os distritos de Barbados, Baunilha e São Gabriel de Baunilha, em Colatina; e Trevo de Acioli, Acioli e Cavalinhos, em João Neiva.