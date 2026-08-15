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Na Praia da Costa

Trecho da Avenida Champagnat é liberado após um mês de interdição em Vila Velha

Trecho sob a Terceira Ponte estava fechado para instalação de novas galerias do sistema de drenagem do Canal da Costa

Publicado em 14 de Agosto de 2026 às 21:57

Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

14 ago 2026 às 21:57
Trânsito na Avenida Champagnat foi liberado após obras Marco Antonio Antolini

Após a conclusão da instalação das galerias do novo sistema de drenagem do Canal da Costa, o trânsito na Avenida Champagnat, na Praia da Costa, em Vila Velha, foi liberado no início da noite desta sexta-feira (14). O trecho fica sob a Terceira Ponte.


A Avenida Champagnat via sido interditada há um mês, quando a demolição da antiga ponte e a instalação das novas estruturas de drenagem foram iniciadas. Após o fim da implantação das galerias, a via foi nivelada com aterro e  recebeu asfalto, permitindo a liberação do trânsito.


O tamponamento do canal, iniciado em 2025, é um dos primeiros passos para a implantação do Parque Linear do Canal da Costa, com pista de skate, quadras esportivas, campo society, parque infantil, área para cães, academia ao ar livre, ciclovia, estacionamento e espaços de convivência. A previsão é que as obras sejam concluídas até o fim de 2026.


O tamponamento do canal é de responsabilidade da Prefeitura de Vila Velha em parceria com o Governo do Estado, e o investimento total é de R$ 21,9 milhões. A intervenção consiste na implantação de cerca de 800 metros de galerias duplas pré-moldadas de concreto e aço no trecho do canal sob a Terceira Ponte, a fim de melhorar o escoamento das águas das chuvas.

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