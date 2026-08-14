Ciclovia de 9 quilômetros de extensão vai conectar Barra do Jucu à Praia dos Recifes

Uma ciclovia de 9,28 quilômetros vai ligar a orla da Barra do Jucu, a partir da Ponte da Madalena, à Praia dos Recifes. Com investimento estimado em R$ 29,8 milhões, a Prefeitura de Vila Velha publicou, nesta sexta-feira (14), edital para contratar a empresa que fará a obra de requalificação do trecho. O projeto inclui, ainda, a construção de uma praça na Praia do Barrão e uma passarela de acesso ao Morro da Concha.





O edital também prevê a reforma da Praça Pedro Valadares, onde fica a Igreja Nossa Senhora da Glória, além de serviços de pavimentação, drenagem e urbanismo por toda a extensão da orla.