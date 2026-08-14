Ciclovia de 9 quilômetros de extensão vai conectar Barra do Jucu à Praia dos Recifes

Uma ciclovia de 9,28 quilômetros vai ligar a orla da Barra do Jucu, a partir da Ponte da Madalena, à Praia dos Recifes. Com investimento estimado em R$ 29,8 milhões, a Prefeitura de Vila Velha publicou, nesta sexta-feira (14), edital para contratar a empresa que fará a obra de requalificação do trecho. O projeto inclui, ainda, a construção de uma praça na Praia do Barrão e uma passarela de acesso ao Morro da Concha.
O edital também prevê a reforma da Praça Pedro Valadares, onde fica a Igreja Nossa Senhora da Glória, além de serviços de pavimentação, drenagem e urbanismo por toda a extensão da orla.
As imagens divulgadas pela prefeitura se concentram nas mudanças previstas para a Praia do Barrão, que, ao ganhar uma praça e uma passarela de conexão direta com o Morro da Concha, também vai receber novo piso, mobiliário, playground, academia, deque suspenso e novos acessos à praia, por rampa e escada.
A obra entre a Barra do Jucu e a Praia dos Recifes faz parte de um conjunto de intervenções de requalificação da orla de Vila Velha, como as que já estão em andamento em outro trecho e devem ser concluídas ainda neste ano.
A requalificação entre Nova Ponta da Fruta, Ponta da Fruta e Interlagos vai entregar 7,5 quilômetros de ciclovia, com pavimentação e drenagem de diversas ruas, calçadas acessíveis e equipamentos de lazer, a exemplo da praça de Nova Ponta da Fruta.
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