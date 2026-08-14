AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Vila Velha

Ciclovia de 9 quilômetros de extensão vai conectar Barra do Jucu à Praia dos Recifes

Edital publicado pela Prefeitura de Vila Velha ainda prevê a construção de uma praça na Praia do Barrão, além de passarela de acesso ao Morro da Concha

Publicado em 14 de Agosto de 2026 às 14:42

Maurílio Mendonça

Maurílio Mendonça

Publicado em 

14 ago 2026 às 14:42
Imagens projetadas da reurbanização da Barra do Jucu até Praia dos Recifes
Destaque para as mudanças projetadas pela Prefeitura de Vila Velha para a Praia do Barrão, incluindo a construção de uma nova praça, além de uma passarela em direção ao Morro da Concha. Divulgação PMVV

Uma ciclovia de 9,28 quilômetros vai ligar a orla da Barra do Jucu, a partir da Ponte da Madalena, à Praia dos Recifes. Com investimento estimado em R$ 29,8 milhões, a Prefeitura de Vila Velha publicou, nesta sexta-feira (14), edital para contratar a empresa que fará a obra de requalificação do trecho. O projeto inclui, ainda, a construção de uma praça na Praia do Barrão e uma passarela de acesso ao Morro da Concha.


O edital também prevê a reforma da Praça Pedro Valadares, onde fica a Igreja Nossa Senhora da Glória, além de serviços de pavimentação, drenagem e urbanismo por toda a extensão da orla.

As imagens divulgadas pela prefeitura se concentram nas mudanças previstas para a Praia do Barrão, que, ao ganhar uma praça e uma passarela de conexão direta com o Morro da Concha, também vai receber novo piso, mobiliário, playground, academia, deque suspenso e novos acessos à praia, por rampa e escada.

A obra entre a Barra do Jucu e a Praia dos Recifes faz parte de um conjunto de intervenções de requalificação da orla de Vila Velha, como as que já estão em andamento em outro trecho e devem ser concluídas ainda neste ano.


A requalificação entre Nova Ponta da Fruta, Ponta da Fruta e Interlagos vai entregar 7,5 quilômetros de ciclovia, com pavimentação e drenagem de diversas ruas, calçadas acessíveis e equipamentos de lazer, a exemplo da praça de Nova Ponta da Fruta.

Leia mais

Espera por licenças ambientais trava obras do aquaviário da Grande Vitória

Sem sinalização, pedestres passam sobre tubulação em obra na Segunda Ponte, em Colatina

Cruzamento da Carlos Lindenberg será fechado para obra do Expresso GV

Canal de Camburi: saiba como está a obra de urbanização na Ponte da Passagem

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Vila Velha Prefeitura de Vila Velha barra do jucu Praia dos Recifes Obras Orla Ciclovia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Lúcio Mauro Filho
Câncer de intestino: exames que detectam a doença de Lúcio Mauro Filho
Yamaha Tracer 7
Yamaha Tracer 7 e R7 chegam ainda em 2026 com motor de 690 cilindradas
Imagem de destaque
O que o Brasil ganha e o que arrisca ao acionar lei para revidar 'tarifaço' dos EUA?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados