Videocast, sabatinas e interação: cobertura eleitoral de A Gazeta e CBN Vitória entra em nova fase

Com novidades em várias plataformas e ferramentas interativas, A Gazeta inicia nesta sexta-feira (14) uma nova etapa na cobertura das Eleições 2026. O pacote inclui uma página especial no site e um comparador de propostas para os candidatos ao governo do Espírito Santo e à Presidência, além das tradicionais sabatinas e debates.





As estreias se unem a conteúdos e produtos que já estão na prateleira, à disposição do público, desde o início de julho, quando teve início a operação do Núcleo de Eleições de A Gazeta. A nova fase reforça os trabalhos já tocados também em outros veículos da Rede Gazeta: CBN Vitória, TV Gazeta e g1.





Entre as opções do eleitor, está o programa Papo de Eleições, com comentários dos colunistas de Política de A Gazeta Letícia Gonçalves e Vitor Vogas. A conversa semanal pode ser acompanhada ao vivo na Rádio CBN Vitória, às 11h10 das quintas-feiras, e também no perfil oficial de A Gazeta no YouTube e no Dailymotion, desde o último dia 7.





O Papo de Eleições ainda conta com pílulas informativas em áudio, no Spotify, com detalhes sobre a disputa eleitoral no Estado. Para que não perca nenhuma informação, o eleitor também conta, desde o dia 7, com uma newsletter temática, distribuída às sextas-feiras, com as principais notícias e análises da semana, e ainda o grupo de WhatsApp Eleições 2026, com atualizações em tempo real sobre toda a produção da Redação de A Gazeta.





“Do tira-dúvidas ágil à análise política aprofundada, nossa cobertura une recursos interativos e conteúdo multiplataforma para acompanhar a jornada do eleitor. Nosso compromisso é que, com as ferramentas do jornalismo profissional, a Rede Gazeta ajude o capixaba a tomar uma decisão consciente e bem fundamentada”, avalia a editora de Política e coordenadora do Núcleo de Eleições, Gisele Arantes.