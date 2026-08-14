Videocast, sabatinas e interação: cobertura eleitoral de A Gazeta e CBN Vitória entra em nova fase

Com novidades em várias plataformas e ferramentas interativas, A Gazeta inicia nesta sexta-feira (14) uma nova etapa na cobertura das Eleições 2026. O pacote inclui uma página especial no site e um comparador de propostas para os candidatos ao governo do Espírito Santo e à Presidência, além das tradicionais sabatinas e debates.
As estreias se unem a conteúdos e produtos que já estão na prateleira, à disposição do público, desde o início de julho, quando teve início a operação do Núcleo de Eleições de A Gazeta. A nova fase reforça os trabalhos já tocados também em outros veículos da Rede Gazeta: CBN Vitória, TV Gazeta e g1.
Entre as opções do eleitor, está o programa Papo de Eleições, com comentários dos colunistas de Política de A Gazeta Letícia Gonçalves e Vitor Vogas. A conversa semanal pode ser acompanhada ao vivo na Rádio CBN Vitória, às 11h10 das quintas-feiras, e também no perfil oficial de A Gazeta no YouTube e no Dailymotion, desde o último dia 7.
O Papo de Eleições ainda conta com pílulas informativas em áudio, no Spotify, com detalhes sobre a disputa eleitoral no Estado. Para que não perca nenhuma informação, o eleitor também conta, desde o dia 7, com uma newsletter temática, distribuída às sextas-feiras, com as principais notícias e análises da semana, e ainda o grupo de WhatsApp Eleições 2026, com atualizações em tempo real sobre toda a produção da Redação de A Gazeta.
“Do tira-dúvidas ágil à análise política aprofundada, nossa cobertura une recursos interativos e conteúdo multiplataforma para acompanhar a jornada do eleitor. Nosso compromisso é que, com as ferramentas do jornalismo profissional, a Rede Gazeta ajude o capixaba a tomar uma decisão consciente e bem fundamentada”, avalia a editora de Política e coordenadora do Núcleo de Eleições, Gisele Arantes.
Além das novidades, a cobertura de A Gazeta traz novas versões de conteúdos interativos e séries especiais bem-sucedidos em coberturas anteriores das eleições. Um exemplo é o Compare e Vote, ferramenta interativa desenvolvida pelo jornal que permite ao eleitor confrontar os planos de governo de candidatos em 12 áreas, como Saúde, Educação e Segurança. Outro recurso interativo que volta repaginado é a Página dos Candidatos, que apresenta o perfil de todos os candidatos que vão estar nas urnas em outubro no Espírito Santo, para os cargos de governador e vice, senador, deputado estadual e federal.
A série 10 desafios do Espírito Santo também retorna, com as propostas de solução apresentadas pelos nomes que disputam o Palácio Anchieta para problemas do Estado, mapeados pelo jornalismo de A Gazeta, em parceria com institutos independentes.
A CBN Vitória também reedita o quadro Eleitor Capixaba Bem Informado, que traz a cada semana um representante da Justiça Eleitoral para discutir assuntos importantes sobre a corrida eleitoral, como confiabilidade das urnas e combate à fake news. Vai ao ar às sextas-feiras, às 9h45. Na sequência, pode ser conferido no site da rádio.
Entre os vídeos, os destaques vão para as séries informativas 1 minuto para entender, com conteúdos curtos que tiram dúvidas dos eleitores, e AG Explica, que destrincha assuntos mais complexos das eleições, em formato didático.
“Nossa cobertura é pensada para chegar à nossa audiência onde ela preferir. Trabalhamos para estar prontos no site, na CBN, nas redes sociais, no e-mail do eleitor, com o maior número de produtos e de informações possíveis. Análises dos colunistas, reportagens especiais e serviço em texto e vídeo, podcasts, videocasts, newsletter, além de todos os recursos interativos que colocamos à disposição da nossa audiência”, comenta o editor-chefe de A Gazeta e da CBN Vitória, Geraldo Nascimento.
A página especial das Eleições 2026, que agrega todas as frentes de atuação para quem quiser uma experiência mais completa da cobertura, é um dos destaques apontados pelo editor-chefe. “Tudo isso abastecido com o jornalismo conhecido dos capixabas, potencializado nesse período eleitoral com mais pessoas e mais recursos tecnológicos”, reforça.
O planejamento envolveu as áreas de Redação, Produto e TI no desenho e desenvolvimento de ferramentas e novas páginas.
Momentos cruciais da cobertura das eleições, as sabatinas e os debates terão início já no dia 31 deste mês, com entrevistas ao vivo com os candidatos ao governo do Espírito Santo. A maratona segue até o final de setembro, em A Gazeta, na CBN Vitória, na TV Gazeta e no g1, sempre com transmissão multiplataforma.
Para as sabatinas de A Gazeta e CBN Vitória, o time de colunistas do site — Letícia Gonçalves, Vitor Vogas, Vilmara Fernandes, Abdo Filho e Leonel Ximenes — une-se à âncora da rádio, Fernanda Queiroz.
Veja as datas:
- 31/08 a 04/09 - Sabatina com candidatos ao governo do ES (A Gazeta / CBN Vitória)
- 14/09 a 18/09 - Sabatina com candidatos ao Senado pelo ES (A Gazeta / CBN Vitória) e entrevistas com os candidatos ao governo do ES (TV Gazeta e g1)
- 21/09 a 25/09 - Entrevista com os candidatos ao Senado pelo ES (TV Gazeta e g1)
- 22/09 - Debate com candidatos ao governo do ES (A Gazeta/ CBN Vitória)
- 29/09 - Debate com candidatos ao governo do ES (TV Gazeta e g1)
Caso haja segundo turno na disputa pelo Palácio Anchieta, as datas também já estão previstas:
- 08/10 e 09/10 - Sabatina com candidatos ao governo do ES (A Gazeta/ CBN Vitória)
- 15/10 e 16/10 - Entrevista com os candidatos ao governo do ES (TV Gazeta e g1)
- 13/10 - Debate com candidatos ao governo do ES (A Gazeta/ CBN Vitória)
- 20/10 - Debate com candidatos ao governo do ES (TV Gazeta e g1)
Na TV Gazeta e no g1, a cobertura diária começa ainda neste mês de agosto, com o telejornal “Boa Noite Espírito Santo” trazendo a agenda de compromissos dos candidatos ao governo e o acompanhamento, com repórteres, da rotina diária de campanha dos candidatos ao governo.
As produções da TV Gazeta – reportagens especiais, entradas ao vivo, sabatinas e debates – serão reproduzidas ou transmitidas ao vivo também no g1 e no GloboPlay, ampliando o alcance e permitindo que o conteúdo seja visto em qualquer horário e dispositivo.
Para acompanhar a intenção do eleitorado, a Rede Gazeta contratou sete rodadas de pesquisas eleitorais com o instituto Quaest. Duas delas já foram divulgadas antes mesmo do registro de candidatura, com os cotados para o governo do Estado e para o Senado. O calendário prevê ainda mais três levantamentos no primeiro turno e dois no segundo turno.
Os resultados serão divulgados em todos os veículos do grupo, com análises, comparações de séries históricas e desdobramentos em reportagens, infográficos e programas especiais.
A proposta é que o público tenha acesso a dados qualificados e metodologias transparentes, considerando que pesquisas circulam intensamente também em redes sociais.
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