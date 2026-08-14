Alcolumbre destrava tramitação do fim da escala 6x1 após reunião com Lula

Nesta sexta (14), Alcolumbre disse ter encaminhado às comissões as PECs (Propostas de Emenda à Constituição) do fim da escala 6x1, que ele dizia que não debateria antes da eleição, da segurança e dos minerais críticos.





"São matérias de alta complexidade que seguirão o rito ordinário e regimental no Senado, com a análise e o aprofundamento necessários", disse Alcolumbre, em nota.

Segundo o presidente do Senado, a reunião com Lula foi uma importante conversa institucional.





As três pautas fazem parte do conjunto de propostas que o petista promete avançar, em um eventual quarto mandato.





A proposta de fim da escala 6x1 já foi aprovada pela Câmara, mas está parada no Senado.





A PEC da Segurança Pública, por sua vez, foi aprovada pela Câmara em março. A proposta aumenta o poder da União sobre a área. Lula tem condicionado a criação do Ministério da Segurança Pública, uma de suas promessas na campanha presidencial de 2022, à aprovação da PEC.





Alcolumbre tenta pavimentar sua reeleição como presidente do Senado. O mandato acaba no início do ano que vem, e uma aliança com Lula poderá reforçar a candidatura do parlamentar caso o petista saia vitorioso da eleição presidencial.





A cúpula bolsonarista quer eleger Tereza Cristina (PP-MS) para a presidência do Senado. Nesse sentido, o fim da 6x1 é a pauta que pode fazer retomar a parceria de Lula e Alcolumbre.





A proposta, no entanto, ainda estava travada até a reunião desta sexta. Segundo relatos, o petista insistia para que o senador submetesse o texto ao plenário antes das eleições, mas o parlamentar resistia, argumentando que os pares não desejariam votá-lo até lá.