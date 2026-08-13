Lula usa dados de emprego para fazer propaganda do governo e criticar bets

BRASÍLIA, DF - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) usou divulgação dos resultados de emprego da Relação Anual de Informações Sociais (Rais) nesta quinta-feira (13) para reforçar a crítica a gastos em jogos e promover ações do governo às vésperas do começo da campanha.

Em suas falas, o petista disse não ser contra o endividamento pessoal, desde que a dívida seja "saudável".

"Mas eu não sou contra as pessoas que estão endividadas. Eu sou contra as pessoas que estão endividadas por uma dívida que não tem um objetivo de crescimento da melhoria da qualidade de vida. O que nós precisamos é educar as pessoas para gastar somente aquilo que é possível pagar e que está dentro da possibilidade", disse.

Lula reforça importância das ações do governo em seu discurso Ricardo Stuckert/PT - Arquivo

Lula não costuma participar de divulgações específicas de ministérios. O evento desta quinta, feito em auditório no Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), foi uma exceção na programação do presidente nas últimas semanas.

Desde o começo das restrições eleitorais, o presidente também tem aumentado a frequência de eventos fechados.

"É a desgraça do jogo é que você passa a vida inteira jogando para pagar o prejuízo do primeiro jogo que você fez. Então, se a gente tiver um trabalho de ajudar a sociedade a pensar economicamente, a gente vai contribuir para que as pessoas continuem fazendo sua dívida saudável."

A Rais costuma ser divulgada anualmente. No entanto, o governo passou a publicar a pesquisa também a nível bimestral neste ano para contemplar os dados do setor público.

Entre janeiro de 2023 e junho de 2026, o país teve um saldo positivo de 10,1 milhões de empregos, segundo dados da Rais.

Do total, 5,35 milhões são de vínculos celetistas e outros do setor privado, enquanto 4,75 milhões foram do setor público.

O crescimento ocorreu nos setores de serviços, comércio, indústria, construção e agropecuária. O maior aumento foi para o de serviços: variação de 42% em comparação com 2023. Já a agropecuária teve um acréscimo inferior, de 5%, no mesmo período.

Por região, as maiores variações ocorreram no Norte e no Centro-Oeste do país, que tiveram um crescimento de 34,7% e 28,6%, respectivamente, no período.

Outro prisma

Apesar do resultado positivo no acumulado deste terceiro mandato do governo Lula, as estatísticas mais recentes do Cadastro Geral de Empregados (Caged) vem mostrando uma queda na contratação formal.

De abril a junho, o Caged registrou os piores resultados desde 2020, ano da pandemia. Segundo a Rais, no acumulado de janeiro a junho de 2026, houve uma variação de somente 2,6%.

Em 2025, o Brasil registrou estoque de 59,9 milhões de empregos formais, aumento de 5% em comparação com o ano anterior. O número representa alta de 2,8 milhões de vínculos em relação a 2024.