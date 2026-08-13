Fundo ligado à Apex entra em liquidação após chegar a 60% de inadimplência

O Fundo de Direitos Creditórios (FIDC) Versatile chegou a cerca de 60% de inadimplência e entrou em processo de liquidação. Trata-se de um fundo de crédito administrado pela Contea, empresa adquirida pela Apex Partners em maio deste ano. O fundo tinha aproximadamente R$ 100 milhões em aplicações. As informações são do Estadão, em reportagem publicada por aquele portal nesta quinta-feira (13).





A situação ocorre em meio à crise financeira enfrentada pela Apex Partners, que abriu uma apuração interna após identificar inconsistências financeiras e afastou o então presidente da companhia, Fernando Cinelli.





Segundo a apuração do Estadão, a deterioração da carteira do Versatile já vinha sendo registrada antes da aquisição da Contea pela Apex. Em março deste ano, os créditos vencidos do fundo somavam R$ 113,5 milhões, enquanto a Provisão para Devedores Duvidosos (PDD) chegava a R$ 159,3 milhões.





As cotas subordinadas e mezanino do fundo, que funcionam como uma camada de proteção para os demais investidores em caso de perdas, foram praticamente zeradas diante da deterioração da carteira.