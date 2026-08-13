Fundo ligado à Apex entra em liquidação após chegar a 60% de inadimplência

O Fundo de Direitos Creditórios (FIDC) Versatile chegou a cerca de 60% de inadimplência e entrou em processo de liquidação. Trata-se de um fundo de crédito administrado pela Contea, empresa adquirida pela Apex Partners em maio deste ano. O fundo tinha aproximadamente R$ 100 milhões em aplicações. As informações são do Estadão, em reportagem publicada por aquele portal nesta quinta-feira (13).
A situação ocorre em meio à crise financeira enfrentada pela Apex Partners, que abriu uma apuração interna após identificar inconsistências financeiras e afastou o então presidente da companhia, Fernando Cinelli.
Segundo a apuração do Estadão, a deterioração da carteira do Versatile já vinha sendo registrada antes da aquisição da Contea pela Apex. Em março deste ano, os créditos vencidos do fundo somavam R$ 113,5 milhões, enquanto a Provisão para Devedores Duvidosos (PDD) chegava a R$ 159,3 milhões.
As cotas subordinadas e mezanino do fundo, que funcionam como uma camada de proteção para os demais investidores em caso de perdas, foram praticamente zeradas diante da deterioração da carteira.
Ainda de acordo com o Estadão, o problema também se estende a outros fundos administrados pela Contea. Cinco deles — Etna, Firenze, Genova D45, Potenza e Verona — têm exposição ao Versatile. Juntos, somam cerca de R$ 100 milhões vinculados ao FIDC.
A situação levanta dúvidas sobre possíveis impactos da liquidação do Versatile sobre essas outras estruturas, especialmente diante do avanço das perdas na carteira.
Outro ponto de atenção indicado pelo Estadão está na origem dos créditos. Cerca de R$ 215 milhões dos recebíveis do Versatile foram originados pela ViPe, antiga FFA Sociedade de Crédito ao Microempreendedor e à Empresa de Pequeno Porte.
A instituição aparece em processo administrativo sancionador do Banco Central envolvendo suspeitas de operações vedadas ou não autorizadas e possível descumprimento de limites operacionais.
Procurada por A Gazeta para comentar a situação do FIDC Versatile, a Apex Partners não respondeu especificamente sobre o percentual de inadimplência, a liquidação do fundo ou a exposição de outros fundos.
Operações pontuais, por segurança e pelo cuidado que o caso requer, não serão comentadas até que todos os fatos sejam esclarecidos
Nota da Apex Partners
Em nota, a companhia afirmou que todos os impactos das inconsistências financeiras identificadas na Apex Partners S/A serão submetidos a uma auditoria, que está em fase final de contratação.
Confira a nota da Apex na íntegra
"Todos os impactos das inconsistências financeiras identificadas na Apex Partners S/A serão submetidos a auditoria – que está em fase final de contratação. Este trabalho vai aprofundar a apuração dos fatos e oferecer segurança para a condução dos compromissos da Companhia com clientes, investidores e parceiros. Operações pontuais, por segurança e pelo cuidado que o caso requer, não serão comentadas até que todos os fatos sejam esclarecidos.
Ressaltamos que foi a própria Apex que abriu apuração interna, identificou as inconsistências e afastou seu então presidente Fernando Antônio Kulnig Cinelli do cargo. A auditoria faz parte desse processo. A Companhia acredita fortemente nas atividades exercidas nas suas unidades de negócio. Nosso compromisso é dedicar todos os esforços para superar este momento desafiador, garantir a continuidade e a solidez dos trabalhos e os compromissos assumidos no mercado."
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