Além do pré-natal: confira as vacinas mais importantes durante a gravidez

Protege contra o vírus da hepatite B , que pode causar uma infecção prolongada e problemas graves no fígado. Durante o pré-natal, o histórico vacinal da mulher deve ser verificado para identificar se há necessidade de iniciar ou completar o esquema. “Manter a vacinação contra a hepatite B em dia protege a própria gestante e ajuda a reduzir o risco de transmissão da doença para o bebê. Por isso, é importante que essa informação faça parte da avaliação médica”, ressalta a médica.