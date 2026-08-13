Parece IA? Veja como descobrir se uma imagem foi gerada por inteligência artificial

Para Igor Baliberdin, o caminho não é assumir que toda imagem pode ser falsa, mas desenvolver uma postura mais crítica diante do conteúdo digital. “Estamos entrando em uma realidade em que ver não será mais suficiente para acreditar. Isso não significa desconfiar de tudo, mas entender que imagens precisam ser contextualizadas. O olhar do futuro não é apenas o olhar de quem enxerga uma boa fotografia, mas de quem consegue questionar a origem, a coerência e a intenção por trás dela”, conclui o designer.